Politica Antonescu, noi critici la adresa contracandidaților: Ponta şi Simion practică un fel de şedinţe de spiritism







Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat că Victor Ponta şi George Simion practică un fel de şedinţe de spiritism și că încearcă să-i convingă pe români că intră în contact cu spiritul lui Georgescu.

Antonescu, noi critici la adresa contracandidaților

„Primul lucru, pentru ca un candidat să fie luat în serios, este să ştii cine este. Adică, atunci când îţi bate la uşă, (..) cine eşti? Sunt Simion, m-a trimis Georgescu. Cine eşti? Sunt Ponta, m-a trimis Georgescu. Eu cred, că prima condiţie a unui candidat este să-ţi spună cum îl cheamă şi să se recomande exclusiv cu cariera lui, dacă există, cu intenţiile lui, cu personalitatea lui.

Vedem doi candidati, domnii Ponta şi Simion, care practică un fel de şedinţe de spiritism şi fiecare pretinde că a intrat şi intră în contact cu spiritul lui Georgescu. Nu mi se pare că e normal să vrei votul unor oameni, cu un asemenea spiritism”, a spus Crin Antonescu la Piatra Neamţ.

Ce spune despre Nicușor Dan

Candidatul coaliției a declarat că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, știe doar să atace o femeie fără apărare, Elena Lasconi.

„Domnul Nicuşor, care spre deosebire de mine, care sunt întrebat de ce nu am fost angajat un număr de ani, deşi n-am luat salariu de la nimeni, domnul Nicuşor, care e angajat, e primar general, ia un salariu şi n-a mai dat pe la serviciu de jumătate de an.

Domnul Nicuşor n-are nici el vreo preocupare de a discuta cu românii vreun program. Are, cum spuneam, preocuparea de a ataca, împreună cu de-al de Ionuţ Moşteanu şi alţii, o femeie fără apărare, Elena Lasconi”, a spus Antonescu.

Antonescu: Sunt singurul care am un program

Acesta a mai spus că ceilalți candidați îl treabă de ce nu a lucrat 8 ani, dar că uită că este singurul care are un program și care a explicat ce trebuie schimbat în România.

„Astea sunt preocupările principalelor candidaţi. Din când în când, mă întreabă pe mine de ce nu am avut serviciu 8 ani, din când în când mă insultă, se mai insultă între ei. (..) Sunt singurul care am un program, îmi pare rău, sunt singurul care am străbătut aproape întreaga ţară în perioada de precampanie cu peste 30 de judeţe, cum ne întâlnim astăzi aici, în care m-am întâlnit cu oameni.

Sunt singurul care am spus când am avut ocazia (..) cum văd politica externă, cum văd priorităţile României, ce trebuie schimbat în România, ce trebuie păstrat în România, cu cine vreau să lucrez, cum vreau să lucrez, cu toate aceste lucruri”, a menţionat Crin Antonescu.