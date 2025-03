Politica Antonescu, atac la prim-vicepreşedintele PNL: Cred că Ciucu minte







Crin Antonescu contestă afirmațiile prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, acuzându-l de minciună. Candidatul coaliției de guvernare aduce și argumente pentru a susține această poziție în ceea ce privește candidatura sa la prezidențiale.

Crin Antonescu: Eu cred că domnul Ciucu minte

Crin Antonescu a declarat joi că Ilie Bolojan i-a sugerat să intre în competiție din partea coaliției, contrazicând afirmațiile prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, care susținea că Bolojan nu a candidat din cauza opoziției liderului PSD, Marcel Ciolacu.

Reacția lui Crin Antonescu a venit rapid după ce s-a afirmat că Marcel Ciolacu a împiedicat candidatura lui Bolojan, afirmând:„Ori domnul Ciucu minte, ori domnul Bolojan minte”.

„S-a vorbit într-una despre asta, s-a dovedit că nu e adevărat. Uitaţi-vă, lucrurile sunt clare în legătură cu afirmaţia domnului Ciucu de ieri: ori domnul Ciucu minte, ori domnul Bolojan minte.

Eu cred că domnul Ciucu minte. Nu a cerut domnul Bolojan să candideze, nu a respins domnul Ciolacu chestiunea asta, nici nu era în măsură s-o facă. Deci, să se lămurească cine minte. Cereţi-i părerea domnului Bolojan, eu asta vă spun. Eu ştiu doar că domnul Bolojan este cel care a venit şi în numele celorlalţi colegi, după aceea împreună cu ei a propus această candidatură a mea”, a spus Crin Antonescu.

Ce spune despre lipsa de implicare a lui Bolojan

Referitor la necesitatea ca Ilie Bolojan să fie mai activ în campania electorală, Antonescu a declarat că are nevoie doar de resursele sale, iar cei care doresc să-l susțină, o pot face.

„Eu am un program, eu am nişte idei, le prezint de peste o lună, nu am nevoie de un sprijin punctual sau un sprijin personal de la cineva anume. Am nevoie de sprijin de la toţi”, a subliniat Antonescu.

Întrebat cine ar trebui să suporte consecințele unui eventual eșec al său, Antonescu a declarat: „Dar un posibil eşec al lui Nicuşor Dan cine îl decontează? La un posibil eşec al doamnei Lasconi cine decontează? La un posibil eşec al domnului Simion cine decontează? Verificaţi-le pe astea şi după mă mai întrebaţi”.

Crin Antonescu, despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu Bolojan

Referitor la informația conform căreia Nicușor Dan a avut o discuție cu președintele interimar Ilie Bolojan, Crin Antonescu a precizat că el nu a participat la o astfel de întâlnire.

„Eu sunt un candidat. Domnul Bolojan este preşedinte interimar, se întâlneşte cu cine doreşte, în principal lideri de instituţii. N-am avut această întâlnire”, a concluzionat Crin Antonescu în emisinea TV.