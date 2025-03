Ciprian Ciucu: PNL merită să fie în opoziție!

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a făcut o serie de remarci explozive pe pagina sa de social media. Într-o analiză denumită ”Încotro ne îndreptăm”, Ciucu prezintă potențiale scenarii ale rezultatelor alegerilor prezidențiale. În scenariile sale, opțiunea Crin Antonescu președinte este prezentată ca varianta trei... Primele șanse le-ar avea George Simion și Nicușor Dan. În dialogul din secțiunea comentarii, Ciucu plusează: PNL merită să fie în Opoziție, Ciolacu s-a opus ca Bolojan să candideze. El mai spune ceva interesant: s-ar retrage din PNL, idee care i se pare ”din ce în ce mai atrăgătoare”.

În analiza proprie privind rezultatele alegerilor prezidențiale, prim-vicepreședintele PNL prezintă mai multe scenarii legate de viitorul ocupant al funcției de președinte al României. Sintetizând, el avansează niște scenarii pesimiste avându-i drept câștigători pe George Simion sau Nicușor Dan. În aceste varinate, România ar fi izolată, în multiple crize economice, politice și sociale cauzate de alegeri anticipate.

De un ton neutru se bucură scenariul Crin Antonescu președinte, cu variantele de tandem Marcel Ciolacu premier: 1. ”Nemuritorul” - în care Guvernul Ciolacu III face reforme și 2. ”Die Hard”, în care același Guvern NU face reforme.

Dincolo de această analiză , mai interesant a fost dialogul dintre Ciprian Ciucu și urmăritorii săi. Majoritatea covârșitoare a celor care au comentat (câteva sute de interacțiuni) și-au exprimat opinii negative față de opțiunea PNL în privința susținerii candidatului Crin Antonescu.

Față-n față cu electoratul, prim-vicepreședintele PNL a făcut niște afirmații care merită remarcate:

O altă afirmație făcută de prim-vicepreședintele PNL într-unul dintre răspunsuri a fost aceea că ”sondajele sunt făcute pentru a manipula”, dar și că alegerile anticipate pot fi o soluție pentru România:

Prim-vicepreședintele PNL admite, în dialogul său cu electoratul, faptul că propunerea unei candidaturi a lui Ilie Bolojan a făcut obiectul unor negocieri în coaliția de guvernare.

Ciucu a recunoscut, tot în comentarii, că nu are încredere în capacitatea unui Guvern condus de premierul Marcel Ciolacu de a face reforme și a reduce deficitul.

Multe dintre comentariile celor care au interacționat la postarea lui Ciprian Ciucu au făcut referire la noua alianță politică de la Primăria București: PSD-PNL-Piedone-AUR. Primarul sectorului 6 a răspuns că nu a avut nicio implicare în construcția acestei alianțe, ”meritul” fiind al președintelui PNL București, Sebastian Burduja.

Eu nu am avut nicio contribuție, dar niciuna la acea majoritate. Dar pot să vă spun că nu este cu AUR. Așa a fost pictată. Dar nu e ca și cum ar conta... Oricum PMB e varză și politic și administrativ. Apropo, la Sectorul 3, USR a făcut majoritate cu AUR. Dar na, important este să fie o majoritate. (...) Am fost sărit din acel proces de decizie (negocierea pentru formarea unei majorități în CGMB - n.red.) de către președintele PNL București, dl. Burduja. A fost alegerea lui și nu am interferat. Și-o asumă!