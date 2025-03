Politica Anton Pisaroglu se retrage din competiția electorală: Mişcarea suveranistă anti-sistem nici nu va ajunge în finală







Anton Pisaroglu face un pas înapoi și se retrage din cursa alegerilor. Consilierul lui Călin Georgescu este convins că „mişcarea suveranistă anti-sistem nu va ajunge în finală”. Cu toate acestea, el a anunțat că nu va renunța să lupte pentru reluarea turului doi al alegerilor.

Anton Pisaroglu nu mai candidează la alegerile din mai

Deși a anunțat că a strâns mai mult de 210.000 de semnături și intenționa să își depună candidatura sâmbătă seară, acesta a anunțat că nu va merge mai departe.

Anton Pisaroglu a subliniat că a urmat toate procedurile în timp record.

„În timp record, ca independent, am reuşit să punem la punct un dosar valid de candidat. E incredibil. Totuşi, am decis că e mai bine pentru mişcarea noastră să nu merg mai departe. Validarea candidaturii domnului Simion e semnalul că planul de fragmentare a început. E un semn că nici George, nici doamna Gavrilă n-au înţeles ce urmează. N-au înţeles nimic din pact. N-au înţeles strategia cea adevărată”, a precizat el.

Consilierul lui Georgescu, despre turul doi

„Urmează fragmentare, demonizare, antagonizare fără oprire. Mişcarea suveranistă anti-sistem nici nu va ajunge în finală. Iar turul 2 care contează, cel care ne-a fost furat, va fi şters din istorie. Nici măcar nu va fi recunoscut că a existat. Nu vreau şi nu trebuie să fiu complice la asta. Nu avem voie să fim!”, a continuat el.

Pisaroglu a menționat că „democrația trebuie adusă înapoi”.

„E singura soluţie! Trebuie să luptăm pentru ea! Am cunoscut şi eu monstrul. În ultimele zile m-au linşat. M-au portretizat în fel şi chip, cum nici nu mi-aş fi putut imagina. Că sunt omul ruşilor, că sunt omul lui Trump, că sunt noua stea a fermei de boţi, mai rău ca Georgescu, periculos de legat. Alţii că sunt globalist sau infiltrat, că sunt omul sistemului, ceva de speriat. Orice, doar să par ceva rău. Orice, doar să fiu de nefrecventat. Instant, peste noapte, ani de zile de efort şi sacrificii transformate în manipulări şi minciuni. Şi pentru ce toate astea? Pentru că am îndrăznit să spun purul adevăr. Pentru că am spus clar că nu există decât o singură variantă reparatoare: Turul 2, înapoi”, a mai spus el.

Pisaroglu: Aceste alegeri sunt un simulacru. O capcană pentru noi toţi

Consilierul lui Georgescu a precizat că scrutinul din mai ar fi unul „imaginar”.

„Programe electorale, discursuri, campanii – imposibil de ascultat. Minciuni peste minciuni. Democraţia s-a terminat. E ca şi cum am da petreceri într-o perioadă de doliu. E ca şi cum ne-am minţi singuri. E ca şi cum am halucina. Democraţia s-a terminat. Aceste alegeri sunt un simulacru. O capcană pentru noi toţi. De aceea, eu ies din acest scrutin imaginar. Un fel de Divizia Fantastică. Dar să nu credeţi că mă retrag, că dispar. Doar continuăm lupta altfel. Turul 2, înapoi este singura soluţie. Rămâne dezideratul meu”, a adăugat Pisaroglu.

Planuri pentru reluarea turului doi

Consilierul lui Georgescu vrea să lanseze „Mişcarea pentru Turul 2, Înapoi”.

„O organizaţie pentru toţi cei care simt ceea ce simt şi eu: Că ne-a fost furat viitorul. Că am fost păcăliţi. Că ne-a fost luat dreptul fundamental de a decide cum vrem să ne arate viaţa şi cine să ne conducă. Acest drept câştigat prin sânge, sudoare şi sacrificiu, furat peste noapte. Turul 2, înapoi e singura soluţie. Da, vor fi unii care vor spune că e o poveste forţată, că e imposibil legal, că nu se mai poate, desigur. Dar nu e adevărat. Uniţi în credinţă, putem rescrie jocul. Bine organizaţi, în sinergie, nimic nu ne poate opri. Cauza e simplă: Turul 2, înapoi. Iar ca organizaţie: Mişcarea pentru Turul 2, Înapoi. Uniţi în credinţă, istoria ne va asculta. Uniţi în credinţă, ne vom asigura că lumea ştie adevărul. Că nu putem evolua ca neam, ca ţară, ca popor, fără să ne recâştigăm dreptul de a ne alege viitorul. Nimic fără Turul 2, Înapoi”, a argumentat el.

La final, el a dat asigurări că nu va renunța la această luptă și i-a îndemnat pe susținători să fie „uniți”.

„Acolo va fi un simulacru – o mare eroare. Continuăm lupta uniţi în credinţă, formalizaţi în Mişcarea pentru Turul 2, Înapoi. Vă mulţumesc tuturor. Ne revedem curând – abia începem. Cu Dumnezeu, înainte”, a concluzionat el.

Recent, fostul consilier al lui Georgescu a fost criticat de Anca Alexandrescu. Pisaroglu a fost sportiv de performanță, iar ulterior a lucrat ca șef de securitate și consilier pentru companiile lui Frank Timiș și Dragoș Dobrescu.