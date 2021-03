2 martie

Anticristul însemnat pe frunte împlinește 90 de ani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 martie s-au născut Sam Houston, John Irving, Bedrich Smetana, Jennifer Jones, Mihail Gorbaciov, Karen Carpenter, Slava Zaiţev, Emilia Popescu, Petre Ghelmez.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Teodat, Isihie și Nestor.

Pe 2 martie, în ”Kalendar” este a doua babă! Pe nume Teodora, Barbura, sau Sofia. Cine îşi alege această babă şi i se adevereşte, o să fie mai înţelept tot anul, cel puţin aşa spune legenda culeasă de Th. Speranția!

„Evenimentul Zilei” din 2 martie 1949, ora 15:32, fusul orar coasta de est, SUA – s-a terminat primul zbor fără escală în jurul lumii! El a fost executat de căpitanul USAF James Gallagher şi de echipajul său compus din 13 specialişti de înaltă calificare. Zborul a durat 78 de ore şi 54 minute, iar avionul, botezat „Lucky Lady”, un Boening B-50, „superfortăreaţă” a trebuit realimentat în aer cu kerosen de patru ori. Ocolul Pământului în doar 80 de ore, nu în 80 de zile, cum spera Jules Verne!

2 martie 1988 – o informaţie din China pretinde că un muncitor de 20 de ani de la centrala termoelectrică din Xinjiang provoacă descărcări electrice ale propriului corp suficient de puternice ca să doboare orice persoană. Ziarul chinez se întreaba dacă, în cazul în care tânărul se însoară, soţia trebuie „legată la pământ”?

O notă specială pentru Mihail Sergheevici Gorbaciov, care astăzi împlineşte 90 de ani! Să-i spunem La mulţi ani! Aşa este civilizat şi politicos. Am spus despre domnia sa în https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-eternul-ratat-mihail-sergheevici-gorbaciov.html, și am reluat în https://evz.ro/horoscop-mihail-sergheevici.html. Nu mai pomenesc despre un personaj care nu îmi face nicio plăcere. Avem destule motive de disconfort psihic.

Dar, iată trei informații interesante, primite prin curierul de Bruxelles:

O analiză realizată de compania britanică de consultanță în media audiovizuale 3Vision arată că pandemia de Covid-19 a avut un impact major asupra industriei televiziunii în 2020.

Recluziunea prelungită a modificat obiceiurile de consum ale publicului și a perturbat difuzarea, producția și publicitatea. Astfel, spune studiul, Covid-19 a fost un mare accelerator de schimbare în sectorul televiziunii. 98% dintre respondenți au fost de acord cu faptul că pandemia a fost un accelerator de schimbare și a avut un impact ireversibil asupra proiectelor de migrație digitală ale difuzorilor.

68% dintre cadrele de conducere estimează că Free Tv va da prioritate activităților AvoD în 2021. AvoD este publicitatea bazată pe video la cerere.

Datele culese de 3Vision’s Show Tracker, un instrument unic care urmărește distribuția emisiu- nilor scenarizate pe piețele mondiale, arată faptul că radiodifuzorii din Australia și Marea Britanie au deschis piața în 2020 cu un număr de premiere AvoD, în speranța unor activități suplimentare pe alte piețe. Dar, în mediul televiziunilor cu plată, este probabil ca accentul să fie pus în special pe integrarea serviciilor OTT (Over-the-top -OTT este o tehnologie de distribuire a pachetelor de date prin internet, indiferent de operatorul de telecomunicații la care utilizatorul este abonat).

Discutând despre rezultatele anului trecut într-un podcast al Inside Content, Jack Davison, președintele executiv al 3Vision, a subliniat modul în care operatorii de televiziune cu plată cum sunt Sky, Canal+ și Deutsche Telekom au integrat serviciile de streaming cum sunt Netflix, Discovery+, Disney și Amazon în ecosistemul lor.

Consumatorii apreciază sinergia între televiziunea cu plată și serviciile OTT SvoD, spune Davison. Cele din urmă au nevoie de ajutor pentru distribuție pe o piață din ce în ce mai concurențială, iar operatorii de televiziune cu plată care sunt sub presiunea inovării permanente, trebuie să ofere o gamă mai largă de servicii unor clienți din ce în ce mai pretențioși.

Federația Rusă constituie pentru UE cea mai mare amenințare în spațiul cibernetic. Potrivit unui nou raport al serviciilor de informații estone, spionajul online, atacurile cibernetice și recurgerea într-un viitor apropiat la tehnologiile deepfake, vor reprezenta o amenințare din ce în ce mai mare.

Publicată pe 17 februarie, evaluarea anuală a siguranței serviciului de informații externe al Estoniei, notează că Rusia continuă să aplice unele tactici stil KGB în spațiul cibernetic pentru a semăna discordia între statele occidentale.

Raportul vine după dezvăluirile din decembrie 2020, potrivit cărora, agenți ruși ar fi fost la originea celebrului act de piraterie « Solar Winds« , prin care, entități răuvoitoare au reușit să acceseze corespondența internă a guvernului american și a altor instituții occidentale, între care și Parlamentul European. Cercetările făcute de serviciile estone indică faptul că există probabilitatea ca serviciile speciale ruse să încerce să dezvolte tehnologii numite deepfake în domeniul războiului cibernetic.

Tehnologia deepfake implică crearea unor suporturi sintetice, în general, material video, folosind inteligența artificială și instrumente pentru învățarea automată care permit modificarea expresiilor faciale și a vorbirii unui individ, în așa fel încât acestea par reale.

Pe viitor, serviciile de spionaj ruse ar putea exploata tehnologia deepfake, indică documentul eston. Această amenințare este foarte gravă, deoarece dezvoltarea tehnologiei va permite deepfake să fie suficient de convingătoare pentru a nu putea fi depistată cu ochiul liber, adaugă raportul, precizând că această situație va constitui o mare provocare pentru viitor pentru marele public care nu va avea posibilitatea să distingă informațiile false de cele adevărate.

Amenințarea deepfake este de mult timp în atenția serviciilor de poliție din U.E. În noiembrie 2020, un raport al agenției europene de poliție, Europol, a recomandat țărilor din U.E să dezvolte tehnologii de filtrare pentru a depista mai ușor imaginile contrafăcute. Dar, o serie de oameni politici au suportat deja consecințele acestor tehnologii. Imagini și video falsificate cu Angela Merkel, cu Barak Obama, Donald Trump si cu premierul italian Mateo Renzi au fost folosite de presă.

Aceste deepfake au ca scop alimentarea agitației sociale și a polarizării politice în rândurile utilizatorilor online, prin difuzarea unor mesaje falsificate ale unor figuri politice cunoscute.

Raportul eston indică amenințarea generală pe care o reprezintă Rusia în regiunea mării Baltice, citând exercițiul Zapad 2021. Acesta a fost lansat în 2009, sub forma unor manevre militare executate la granița orientală a NATO. Ca un răspuns al Moscovei la o eventuală ofensivă a NATO contra Bielorusiei. Exerciții similare au fost făcute regulat în timpul războiului rece și, mai recent, în 2009, 2013 și 2017.

Exercițiile Zapad de anul acesta nu pot fi ignorate de către NATO, deoarece Rusia va desfășura zeci de mii de trupe de-a lungul frontierelor cu statele baltice. Repetițiile pentru 2021 se anunță fără precedent din mai multe motive, inclusiv faptul că este posibilă o participare importantă din partea forțelor armate bieloruse. Alte semne de întrebare persistă și față de scenariul în care la exercițiu ar participa și forțe chineze. În 2019, conducătorii NATO au convenit să se concentreze mai mult pe provocarea pe care o constituie influența crescândă a Chinei și a puterii sale militare. Posibilitatea acestei amenințări va fi inclusă în forma actualizată a Conceptului strategic, documentul care descrie natura și obiectivele NATO.

Milioane de cetățeni europeni sunt victime ale hărțuirii și violențelor în fiecare an, așa cum reiese dintr-un raport publicat vineri, 19 februarie de Agenția pentru drepturi fundamentale a UE, FRA. Potrivit raportului, circa 6% din populația europeană ar fi fost agresată fizic în ultimul an, adică 22 milioane de europeni.

Cifrele sunt și mai șocante în legătură cu hărțuirea: aproape 110 milioane de persoane au fost victime într-un singur an, adică un european din patru.

Aceste cifre sunt rezultatul unui studiu făcut de FRA în 2019 pe 35 000 persoane pe teritoriul UE, inclusiv Marea Britanie și Macedonia de Nord. Este primul studiu de acest fel asupra drepturilor fundamentale realizat în aceeași perioadă pe teritoriul UE.

Studiul arată că actele de violență și de hărțuire în Europa sunt mult mai frecvente decât indică datele oficiale. Vvictimele nu își cunosc drepturile sau nu semnalează atacurile suferite. Fie de frică, fie de teama represaliilor din partea agresorilor, se spune în document.

Dacă în fiecare an, milioane de europeni sunt victime ale violenței fizice, definite ca bătaie, îmbrânceală, sugrumare și de hărțuire prin gesturi, comentarii, mesje ofensatoare sau amenințătoare, unele grupuri din populație sunt expuse mult mai mult decât altele.

Astfel, riscul de a fi expus la violențe fizice este mai ridicat la tinerii între 16-29 ani, spune raportul. Apartenența la o minoritate etnică, deviația sexuală, handicapul fizic sau psihic, măresc incidența agresiunilor fizice.

Cifrele sunt edificatoare și pentru alte grupuri: persoane care nu dețin cetățenia țării respective – 54%, care sunt născute în alt stat membru al UE – 51% sau în afara Europei – 49%, dar și persoanele cu handicap – 50%.

Majoritatea agresiunilor sunt făcute de bărbați, iar femeile sunt cel mai adesea agresate acasă. Climatul acesta de violență și agresiune, fără precedent, este pus în legătură cu pandemia de Covid-19, cu schimbarea unghiului de vedere asupra anxietății, egoismului și a valorii vieții.

Sunt destule motive de teamă și egoism, acum se pun oamenii la încercare, care sunt oameni, sau gândaci de bucătărie! Viitorul este misterios, așa și trebuie să fie, pentru că avem doar certitudinea faptului că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 2 martie 2021

BERBEC O zi care îţi pare interminabilă! Ai probleme. Conjunctura îţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti pot să clarifice situaţia. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie, sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului.

TAUR Este marți şi săptămâna îți pare grea, aşa că ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de politeţe şi bunăvoinţă! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – nu intra la uzura! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

GEMENI Ţi se acordă încredere şi credit, parcă ai aripi, dar trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei din jurul tău. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori, sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig, sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.

RAC Domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este destul frig – protejează-ţi în special mâinile!

LEU E posibil să fii foarte solicitat astăzi, atât pe plan profesional cât şi de cei apropiaţi, familie, prieteni. Orice rău spre bine, azi descoperi unele lucruri despre persoane din jurul tău! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare OK, atenţie însa la sistemul circulatoriu periferic.

FECIOARĂ Cu toate că ziua se anunţa dificilă, ai unele surprize agreabile. Aspectele bune sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente negative! Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

BALANŢĂ Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este marți, ia-o încet, ai o săptămână densă. Nu te grăbi inutil, fii atent şi aşa poţi evita greşelile! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu, sau în bucătărie.

SCORPION Nu te implica în nimic important! Eşti suficient de tensionat şi de nervos. Astăzi trebuie să te relaxezi. Poţi fugi prin parc, sau în curte, dacă ai, elimină principiile toxice dăruite ţie de sistem! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

SĂGETĂTOR Tăcerea este un jocker, pe care-l joloseşti de multe ori, ca să ţii problemele şi necazurile la distanţă. Circumstanţele te obligă la o luare de atitudine imediată, dar tu taci! Bine faci! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct!

CAPRICORN Astăzi vrei să te împaci cu toată lumea, să salvezi toţi căţeii şi pisoii rătăciţi, să rezolvi problema încălzirii globale şi să aduci pacea în lume. Ai o mulţime de ţeluri nobile şi frumoase! Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă, sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este OK, atenţie ce şi unde manânci. Banii sunt… cam puţini!

VĂRSĂTOR Ai abilităţi, calităţi şi atuuri! Trebuie doar, să le foloseşti la momentul şi locul potrivit. Azi, de exemplu, una din pasiunile tale, un hobby, te ajută mult în rezolvarea unei situaţii! O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie, normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână!

PEŞTI Chiar de azi, de marți, trei ceasuri rele, evită izbucnirile şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi ! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – deschide barul din bucătărie!