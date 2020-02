„Una din ratiunile pentru care Iohannis face presiuni pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate este evidentă. La guvernare, PNL pierde din suportul public iar incă sase luni ar crea un mare risc legat de viitoarea configuratie a parlamentului.

Nu vreau sa reiau argumentele clasice legate de acest proiect al premierului Iohannis.

Vreau insă să subliniez un risc mai indepărtat. In 2024, alegerile parlamentare si cele prezidentiale ar trebui sa aibă loc in acelasi timp. In măsura in care vor avea loc, anul acesta, alegeri anticipate, atunci alegerile parlamentare din 2024 vor avea loc cu sase luni inainte de alegerile prezidentiale.

In aceste conditii, Iohannis va avea posibilitatea, dacă nu se modifică Constitutia in ceea ce priveste desemnarea candidatului de premier (greu de crezut), de a desemna premierul care va organiza guvernul care se va ocupa de alegerile prezidentiale.

Intrebarea care se pune este cât este pregătit PSD să stea in opozitie?”, a scris pe blogul său, Adrian Năstase.

