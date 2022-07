Anthony Fauci, despre variola maimuței: „Nu știm încă scopul și potențialul acesteia”

Răspândirea variolei maimuței

Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase și unul dintre cei mai importanți experți în boli infecțioase din America, a declarat pentru CNN că variola maimuței este „ceva pe care trebuie să-l luăm în serios”. „Nu știm încă scopul și potențialul acesteia, dar trebuie să acționăm ca și cum ar avea capacitatea de a se răspândi mai mult pe scară largă decât se răspândește acum”, a spus el.

Avertismentele sale fac ecou dinamicii din jurul pandemiei de Covid-19, care a fost tratată cu dispreț sub administrația Trump până când s-a răspândit atât de rapid încât a fost dificil de înfruntat. Variola maimuței a fost detectată în 44 de state și teritorii din SUA, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, majoritatea cazurilor fiind în New York, California și Florida.

Datele publicate vineri au arătat 1.814 cazuri probabile sau confirmate în SUA. Cazurile sunt de așteptat să crească în iulie și august, potrivit directorului CDC, dr. Rochelle Walensky, conform CNBC. Acest lucru se datorează perioadei de incubație de trei săptămâni care face ca boala să fie greu de detectat mai devreme.

Fauci a spus că testele pentru variola maimuțelor sunt în creștere, cinci laboratoare de testare urmând să fie online în curând. „De fiecare dată când apare această boală, probabil că te uiți întotdeauna la ceea ce ar putea fi”, a spus Fauci.

Simptomele variolei maimuței

Variola maimuță se poate răspândi de la o persoană la alta prin contact apropiat. Simptomele variolei maimuței includ febră, dureri de spate și o erupție cutanată. O infecție poate dura între două și patru săptămâni, a raportat anterior Insider.

Erupția cutanată începe adesea cu umflături plate și roșii pe față și apoi se extinde în altă parte a corpului. Apoi se transformă în vezicule pline de puroi care în cele din urmă se formează și cad. Un bărbat care a prins variola maimuței a spus că a fost „una dintre cele mai dureroase și mai mizerabile experiențe din viața mea”.

Există un vaccin pentru variola maimuței, cunoscut sub numele de Jynneos, dar The New York Times a raportat că cererea depășește cu mult oferta. SUA au comandat aproape șapte milioane de doze în total, dar multe nu vor ajunge luni de zile. Experții în sănătate publică au criticat răspunsul SUA la focarul de variola maimuței ca fiind prea lent, potrivit Business Insider.