O altă emisiune de la Antena 1 e pe cale de dispariție. Ghinion în lanț pentru Mona Segall

Antena 1 ar putea renunța la una dintre emisiunile de succes, în care este producătoare Mona Segall. Show-ul „Prețul cel bun”, prezentat de Liviu Vârciu și de Andrei Ștefănescu, asistați de Black Matias, Iuliana Luciu și Irisha, se pregătește să intre pe o linie moartă.

Antena 1 ar putea renunța la o emisiune de succes

Emisiunea a fost oprită pe 20 noiembrie, fără ca angajații care lucrează la producția de pe Antena 1 să primească prea multe explicații. Iițial, se credea că din ianuarie vor fi reluate filmările, dar se pare că șefii televiziunii s-au răzgândit. Echipa de producție nu a comunicat nimic despre situația emisiunii, iar salariații se tem că vor ajunge șomeri.

Antena 1 are și alte probleme

Televiziunea a fost implicată într-un scandal mare și cu Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, care au refuzat să se întoarcă la filmările Chefi la Cuțite. Timp de câteva luni, Mona Segal, producătoarea show-ului, a tot căutat înlocuitori, ceea ce înseamnă că revenirea emisiunii pe micile ecrane va fi mai dificilă, potrivit RTV.

S-au găsit noi jurați, dar nu s-a terminat scandalul

Într-un final, Mona Segall a găsit patru chefi care să-i înlocuiască cele trei vedete ale show-ului culinar. Noii jurați, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner, au început deja filmările pentru emisunea care se va vedea din nou, din primăvară, la Antena 1.

„Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia, când aveam 5 ani, cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, spunea Abou Zaki pe când concura la Chefi la Cuțite.

Chiar dacă a găsit noi jurați, Antena Group nu i-a iertat pe Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea și i-a dat în judecată. Cătălin Scărlătescu a declarat că se aștepta la asta, dar că este nevinovat.