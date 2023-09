Liviu Vârciu, probleme grave cu banii. A vândut tot ce a avut

Liviu Vârciu a vândut apartamentul din Capitală al iubitei sale, Anda Călin, iar acum vrea să facă același lucru și cu imobilul din Brașov. Artistul a renunțat la tot pentru produce și partea a doua a filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”. El a declarat că nu a găsit un sponsor, dar că are mare încredere în acest proiect.

„Au trecut ceva ani, iar în mai vom filma partea a doua. Am strâns ceva bani. Mai am un apartament la Brașov, îl vând și pe acela. Și gata, am terminat cu toate proprietățile. La prima serie i l-am vândut pe-al Andei, acum pe al meu. Dar am încredere foarte mare în proiect”, a declarat Liviu.