După o perioadă destul de încărcate, caracterizată de un duel și numeroase dispute, concurenții show-ului de televiziune Ferma au avut parte de o surpriză mai mult decât relaxantă. Organizatorii le-au pregătit o petrecere la ciubăr, stropită din belșug cu vin. Au dansat, au cântat și au băut, uitând de rivalități și animozitățile din ultima perioadă.

Cele mai dezinhibate s-au dovedit a fi Anna Lesko și Viviana Sposub care, pur și simplu, într-un moment de tandrețe, s-au sărutat pe gură.

La final, fiecare, în felul ei, a descris această experiență care se pare că a marcat-o destul de mult. În sens pozitiv, bineînțeles.

„A fost cea mai frumoasă seară, cea mai frumoasă noapte, cele mai frumoase momente de când sunt în Fermă. M-am distrat foarte tare, am cântat toată noaptea, am mai ciocnit câte un pahar, am făcut baie pentru prima dată în ciubăr. Am pupat-o pe Anna Lesko pe gură, sunt cea mai fericită, nici nu mai contează, e o scumpă, o iubesc pe Anna Lesko”, s-a destăinuit Viviana Sposub la finalul acestei seri.

Având ceva mai multă experiență, mai trecută prin viață, Anna Lesko a fost mai rezervată, minimalizând experiența cu Viviana.

„În ciubăr, ne-am relaxat un pic mai mult decât era cazul. Ciubărul a fost foarte încălzit, iar eu sunt foarte călduroasă şi am simţit cum vinişorul îşi face efectul. Cântam întruna şi… noi ne-am mai pupat pe faţă, însă, la un moment dat am nimerit pe buze. A fost o mare înghesuială la un moment dat. Toată lumea s-a ameţit rău. Nu mai ştiu ce s-a întâmplat nimic”, a spus Anna Lesko.

Nu toată lumea a fost la fel de dezinhibată

Dacă cele două vedete au lăsat pe marginea ciubărului cu apă, alături de haine, toate inhibițiile, în schimb, Ana Maria Ababei a refuzat să dea frâu tuturor trăirilor care o încercau și să li se alăture.

„Eu nu vreau să mă vadă lumea în costum de baie, fanii mei mă ştiu în costum popular, nu vreau să îmi vadă fundul la televizor”, a spus Ana Maria Ababei, în timp ce restul concurentelor o îndemnau să li se alăture și să se ridice din apă.

Nici George Burcea nu a intrat în ciubăr și nu s-a alăturat celor care s-au relaxat în apă, preferând un alt fel de distracție.