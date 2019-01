ANMDM, AVERTISMENT! produsul AUR DERM CREMĂ CU MIMOZĂ, SMIRNĂ ȘI PROPOLIS, NU conţine ceea ce spun producătorii

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ( ANMDM), a publicat o avertizare cu privire la o cremă comercializată pe piața românească.





ANMDM, afirmă că produsul AUR DERM CREMĂ CU MIMOZĂ, SMIRNĂ ȘI PROPOLIS, care se comercializează ca drept produs cosmetic, producătorii declarând că este compus din ingrediente naturale, de fapt conţine substanțe active medicamentoase cu efect terapeutic specific.

Anunt important, în atenţia persoanelor interesate

"ANMDM informeaza cu privire la produsul AUR DERM CREMA CU MIMOZA, SMIRNA SI PROPOLIS! Crema a fost notificata ca si produs cosmetic, cu declararea unor ingrediente naturale, continand in realitate substante active medicamentoase cu efectul terapeutic specific, identificate de autoritatea austriaca de profil, care a emis o alerta in acest sens. Produsul nefiind inregistrat ca si medicament, ANMDM a intreprins toate demersurile care se impuneau in acest caz, in limita de competenta a institutiei. Avand in vedere posibilul impact negativ asupra sanatatii persoanelor carora li se administreaza acest produs, ANMDM atentioneaza pacientii, publicul larg sa nu achizitioneze AUR DERM CREMA CU MIMOZA, SMIRNA SI PROPOLIS, aflat inca pe piata, pana la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare, urmata de distrugerea produsului", este comunicatul ANMDM

