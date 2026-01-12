ANI constată trei cazuri de incompatibilitate, inclusiv la viceprimarul Timișoarei

Agenția Națională de Integritate a anunțat că, în urma analizelor realizate prin sistemul său de prelucrare big data, a identificat trei cazuri de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Printre persoanele vizate se află Paula-Ana Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara, precum și doi membri ai Partidului Național Liberal, care au deținut simultan funcții în consilii de administrație ale unor spitale publice și funcții de conducere în structuri politice.

Constatările ANI se bazează pe autosesizări generate automat de sistemul informatic de analiză a declarațiilor de avere și de interese, instrument care permite identificarea unor suprapuneri relevante din perspectiva legislației privind incompatibilitățile și conflictele de interese.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Agenția Națională de Integritate, analiza extinsă a declarațiilor nu reprezintă un exercițiu pur statistic. Sistemul de prelucrare big data este conceput pentru a identifica corelații și suprapuneri între funcții și calități declarate, care pot indica posibile incidente de integritate.

ANI precizează că semnalele generate automat nu constituie, prin ele însele, constatări juridice. Acestea reprezintă puncte de plecare pentru evaluări individuale, realizate ulterior de inspectorii de integritate, care interpretează datele și aplică cadrul legal relevant.

Avantajul principal al acestui mecanism este reducerea semnificativă a timpului dintre autosesizare și soluționarea cazurilor, chiar dacă durata totală este influențată de etapele procedurale obligatorii.

În cazul Paula-Ana Romocean, ANI a constatat existența unei stări de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023. Potrivit agenției, aceasta a exercitat simultan funcția de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și funcții de conducere în cadrul Uniunea Salvați România, respectiv calitatea de membru al Biroului Local USR Timișoara.

ANI arată că această suprapunere contravine prevederilor legale privind organizarea și funcționarea consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice. Conform legislației în vigoare, persoanele care fac parte din conducerea partidelor politice nu pot deține, în același timp, calitatea de membru în consiliile de administrație ale spitalelor publice.

Pe lângă cazul viceprimarului Timișoarei, Agenția Națională de Integritate a mai constatat două situații de incompatibilitate care implică membri ai Partidului Național Liberal.

Primul caz îl vizează pe Victor Antoniu Jugănaru, membru în Consiliul de Administrație al Institutul de Urgențe pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu. Potrivit ANI, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 9 decembrie 2022 – 15 noiembrie 2025, deoarece a exercitat simultan funcția de membru titular în consiliul de administrație al institutului și funcții de conducere în cadrul PNL Sector 3.

Concret, Victor Antoniu Jugănaru a deținut funcția de vicepreședinte al Departamentului pentru Politici în Sănătate în cadrul Biroului Politic al PNL Sector 3. ANI a concluzionat că această situație încalcă prevederile articolului 187 alineatul (13), coroborat cu articolul 178 alineatul (1) litera f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Al treilea caz identificat de ANI îl privește pe Olimpiu-Sorin Hățăgan, fost membru al Consiliului de Administrație al Spitalul Orășenesc Dr. Valer Russu Luduș.

Potrivit agenției, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 mai 2023 – 27 august 2025. În acest interval, Olimpiu-Sorin Hățăgan a fost simultan membru supleant în consiliul de administrație al spitalului și președinte al Organizației PNL Luduș. Și în acest caz, ANI indică încălcarea acelorași prevederi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Legea nr. 95/2006 stabilește în mod explicit incompatibilitățile aplicabile membrilor consiliilor de administrație ale spitalelor publice. Articolul 178 alineatul (1) litera f) interzice cumulul dintre calitatea de membru al consiliului de administrație și exercitarea unor funcții de conducere în cadrul partidelor politice. Articolul 187 alineatul (13) detaliază aplicarea acestor interdicții în cazul unităților sanitare publice.

ANI subliniază că scopul acestor prevederi este asigurarea unei administrări neutre și independente a spitalelor publice, ferită de influențe politice directe.