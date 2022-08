Angelique Kerber ia o pauză de la tenis. Campioana din 2016 la US Open anunță că nu va juca la New York

La US Open de la New York nu vor participa anul acesta mai mulți sportivi de seamă din tenis. Novak Djokovici nu va putea să performeze la turneu din cauza faptului că nu este vaccinat anti-Covid-19. De asemenea, se presupune că nici Serena Williams nu va performa, după ce aceasta va fi eliminată încă din primele tururi. Sportiva în vârstă de 41 de ani nu mai este în cea mai bună formă.

Pe lângă aceștia, nici Alexander Zverev nu va putea participa, dat fiind faptul că sportivul nu s-a putut reface complet după accidentarea pe care a suferit-o la gleznă, la Roland Garros.

Angelique Kerber renunță la tenis pentru o perioadă

Acum, și nemțoaica Angelique Kerber anunță că va evolua la New York, acolo unde a câștigat trofeul în anul 2016. În vârstă de 34 de ani și numărul 52 WTA, sportiva a dezvăluit că e însărcinată.

În anunțul de retragere de la US Open, sportiva a menționat că „doi contra unu nu e o competiție directă”.

„Am vrut cu adevărat să joc la US Open, dar am decis în cele din urmă că doi contra unu nu reprezintă o competiție corectă.

Pentru următoarele luni, voi lua o pauză de la călătoriile ca jucătoare de tenis, dar cred că totul se întâmplă din cel mai bun motiv posibil. Îmi veți lipsi cu toții! New York a reprezentat un loc important pentru cariera mea și simt că în acest an nu va fi diferit dintr-un anumit punct de vedere. US Open are un loc special în inima mea și mi-aș fi dorit să-mi iau „la revedere” pe teren, înainte de a lua o pauză din circuit”, a precizat sportiva.

Angelique Kerber este într-o relație cu Franco Bianco, un antreprenor în vârstă de 38 de ani. Potrivit publicației germane Kicker, Angelique Kerber nu plănuiește să-și încheie cariera, deși va împlini 35 de ani pe 18 ianuarie 2023.

Marele obiectiv al jucătoarei din Germania rămâne participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2014, când va avea 36 de ani, potrivit Adevărul.