Economie Angeline Cake Boutique este povestea a doi antreprenori ambițioși, îndrăgostiți de dulce







Angeline Cake Boutique, chiar dacă are un nume englezesc, este un brand cât se poate de românesc specializat în deserturi proaspete, artizanale, la prețuri convenabile. Afacerea Andreei și a lui Marius Simion este acum unul dintre cele mai iubite branduri din această categorie, în București.

Conceptul central al producției atelierului Angeline Cake Boutique este „All around the sweet world”. Pasteis de Nata, New York City Rolls și Red Velvet Cake au fost foarte apreciate de clienții cofetăriei, de exemplu. Aceasta se află în zona Piața Victoriei, pe strada Dr. Iacob Felix. De asemenea, produsele se pot comanda și online pe site și sunt disponibile și pe platformele de livrare de mâncare.

Cât de dulci au fost cei șapte ani de Angeline Cake Boutique

Povestea lor, a Andreei și a lui Marius, a început acum șapte ani. La acel moment, amândoi, profesioniști în finanțe, s-au hotărât să renunțe la slujbele lor în lumea corporatistă și să pornească pe drumul „dulce” al antreprenoriatului. „Am pornit de la zero, cu mult entuziasm, dar și cu multe necunoscute. Însă, fiecare an ne-a adus satisfacții imense, mai ales când vedem cât de mult sunt apreciate produsele noastre de către clienți”, declară Marius Simion în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

Acum câțiva ani, cei doi antreprenori de la Angeline Cake Boutique au produs pentru prima oară New York City Rolls în România. Desertul a fost creat – din aluat de croissant, în formă circulară, cu umplutură de cremă – de un renumit patiser în NY și a creat senzație. Și în România a fost un real succes. Aluatul fraged și cremele delicioase, uneori surprinzătoare, sunt printre preferatele clientelei și au fost subiect pentru multe clipuri pe TikTok.

„Când am aflat despre New York City Rolls, fiind un desert inovator și, cu siguranță delicios, care a avut succes rapid la nivel internațional, ne-am dorit imediat să îl pregătim și să îl oferim publicului. A fost și este și acum un desert căutat și de aceea ne place să surprindem publicul cu noi variante de creme cu care umplem aluatul fraged și crocant de croissant”, povestește Andrea. Ea și soțul ei folosesc pentru produsele vândute doar ingrediente de calitate superioară, fără aditivi sau pastă de zahăr. Totul este creat de la zero, artizanal, în laboratorul Angeline.

Și artizanal, și la prețuri accesibile

Dar cum reușesc ei, astfel, să ofere produse dulci la prețuri accesibile? Se cunoaște faptul că „artizanal” înseamnă și costisitor. Andreea Simion spune că și-au dat seama că artizanal constă, într-adevăr, în calitate superioară și în atenția la detalii. Sunt conștienți că aceste lucruri necesită investiții.

„Cu toate acestea, am reușit să menținem prețurile accesibile prin optimizarea proceselor de producție și printr-o selecție atentă a furnizorilor. Investim mult în ingredientele de calitate, dar ne asigurăm și că managementul resurselor este eficient. Ne dorim ca deserturile noastre să fie accesibile pentru cât mai mulți oameni, fără a face compromisuri în privința calității”, adaugă ea.

Desigur, nu este un business lipsit de provocări. Piața produselor alimentare este foarte aglomerată și plină de produse ieftine și nesănătoase. De asemenea, ca în multe domenii, este dificil să găsești forță de muncă bine pregătită și loială. Iar lista poate continua, cu siguranță. Chiar și așa însă, ambiția a fost mai mare decât frica de a risca. Au avut curaj să încerce, iar acum cei doi spun că nu le pare absolut rău de ce decizii au luat.

Andreei și lui Marius le-a plăcut libertatea de a alege, de a inova și de a-și exprima creativitatea fără limitările impuse de un cadru corporatist. „Ne-am adaptat rapid la ritmul alert al antreprenoriatului pentru că ne-a dat libertatea de a transforma în realitate ideile noastre”, vorbește Andreea despre începuturile afacerii Angeline Cake Boutique. „Faptul că am reușit să transformăm pasiunea noastră într-o afacere de succes ne motivează să continuăm și să creștem în fiecare zi”, citează infofinanciar.ro.

Românii și dulcele

Bucureștenii amatori de dulce i-au descoperit rapid pe Andreea și pe Marius Simion. În medie, cei doi vând aproximativ 400 de produse pe zi, în timpul săptămânii, și 800, în zilele de weekend. Produsele se vând atât în magazinul Angeline Cake Boutique din zona Pieței Victoriei, pe strada Dr. Iacob Felix, dar și online, prin shop-ul digital și prin platforme de livrare. „Această cifră variază, bineînțeles, în funcție de sezon și de cerințele pieței, dar suntem foarte mulțumiți de ritmul în care clienții noștri revin pentru a se bucura de deserturile noastre”, spune Marius Simion.

Portretul consumatorilor

Antreprenorul face și un portret al consumatorilor. Spune că românii iubesc dulcele și nivelul lor de educație a crescut în ultimii ani. Aceștia au așteptări mai înalte de la produsele pe care le cumpără. iar acest lucru este evident din modul în care deserturile artizanale câștigă tot mai mult teren. „Fie că vorbim despre prăjituri tradiționale sau deserturi internaționale, am observat o deschidere tot mai mare spre a experimenta și a savura preparate de calitate. Ne bucură să vedem cum oamenii apreciază deserturile noastre și cum revin mereu pentru a încerca ceva nou”, adaugă Marius.

Iar cei doi nu vor să se oprească aici. Au planuri mari. Vor să meargă mai departe și doresc, de ce nu, să treacă „granițele” din zona Victoriei. „Da, avem planuri de extindere”, spune Andreea. „Considerăm că există un potențial mare pentru produse artizanale de calitate și vrem să aducem Angeline Cake Boutique mai aproape de cât mai mulți oameni”.

Andreea și Marius Simion își doresc să continuă să inoveze și să aducă mereu ceva nou pe piață. Asta fără să se îndepărteze de valorile care i-au definit până acum: calitatea, autenticitatea și pasiunea pentru dulciuri.