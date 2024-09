International Premieră. Primarul democrat din New York, Eric Adams, cercetat penal







Primarul democrat al orașului New York, Eric Adams, se confruntă cu o serie de acuzații penale federale de corupție.

Scandal imens la New York. Primarul și camarila sa, acuzați de corupție

Eric Adams, în vârstă de 64 de ani, a fost ales primar al celui mai populat oraș din SUA în urmă cu aproape trei ani, după ce a promis că va controla criminalitatea.

Dar atât el, cât și un șir lung de oficiali de top din preajma sa, s-au cu tot mai multe anchete federale de corupție.

Rechizitoriul rămâne deocamdată sigilat, dar acuzaiile l-ar face pe Eric Adams primul primar din istoria orașului care va fi acuzat în timpul mandatului.

„Întotdeauna am știut că, dacă mă lupt pentru new-yorkezi, voi fi o țintă – și o țintă am devenit”, a declarat Adams pentru BBC. „Dacă sunt acuzat, voi pleda nevinovat și voi lupta cu fiecare gram de putere și spirit”, a mai spus primarul din Partidul Democrat.

Bani din străinătate și corupție

Se așteaptă ca procurorii federali să deschidă rechizitoriul joi, când Eric Adams va avea înfățișarea inițială în instanță.

Acuzațiile vin la mai puțin de un an după ce agenții federali au confiscat dispozitivele electronice ale lui Adams și au percheziționat casa Briannei Suggs, șeful său de campanie pentru strângere de fonduri.

Ulterior, a fost dezvăluit faptul că biroul procurorului american din Manhattan cerceta dacă echipa de campanie pentru primarul lui Adams din 2021 a conspirat cu guvernul Turciei pentru a canaliza donațiile ilegale în campanie.

The New York Times a scris luni că procurorii i-au citat pe cei din echipa de campanie și de la primărie pentru a afla informații legate de alte cinci țări: Israel, China, Qatar, Coreea de Sud și Uzbekistan.

Extrema stângă din New York cere demisia primarului

Adams a spus ferm că va rămâne în funcție, chiar dacă o listă tot mai mare de oficiali i-a cerut demisia. Miercuri, deputata Alexandria Ocasio-Cortez - o figură populară în rândurile extremei stângi radicale din New York - s-a alăturat listei celor care îi cer demisia.

„Nu văd cum primarul Adams poate continua să guverneze New York City”, a scris Ocasio-Cortez pe X. „Pentru binele orașului, ar trebui să demisioneze”, a adăugat politiciana de extremă stânga, care a făcut referire la un „potop de demisii și posturi vacante” recent, despre care a spus că amenință capacitatea de funcționare primăriei.

Afiliații lui Eric Adams, cercetați în același dosar

Rechizitoriul lui Adams vine la câteva săptămâni după ce agenți federali au confiscat dispozitive electronice aparținând a trei persoane strâns afiliate cu el - cancelarul școlilor David Banks, fratele său, viceprimarul Phil Banks și logodnica acestuia , viceprimarul Sheena Wright. Într-un anunț-surpriză de marți, David Banks a anunțat că își va da demisia la sfârșitul anului.

Biroul procurorului american din Manhattan investighează un alt frate al lui Banks, Terence, în legătură cu o posibilă schemă de mită care implică firma sa de consultanță și contractele cu orașul.

Procurorii din biroul respectiv analizează, de asemenea, acuzații de luare de mită împotriva fratelui geamăn al fostului comisar de poliție din New York, Edward Caban, care a demisionat la începutul acestei luni la câteva săptămâni după ce telefonul său a fost confiscat de agenți federali. Comisarul interimar de poliție Thomas Donlon a fost percheziționat vinerea trecută.

Cine ar putea deveni primar la New York

Tot în ultimele două săptămâni, consilierul juridic șef al primarului și comisarul municipal pentru sănătate au demisionat. Eric Adams se confruntă cu o listă din ce în ce mai mare de contestatari democrați înaintea candidaturii sale la realegere de anul viitor.

Guvernatorul democrat al New York-ului, Kathy Hochul, un aliat apropiat care încă nu a comentat acuzația, are puterea de a-l retrage pe Adams din funcție. Dacă mandatul lui Adams se încheie prematur, Jumaane Williams, avocatul public al orașului, este următorul în linie pentru a deveni primarul interimar al New York-ului.