Ce filme de pe Netflix îi plac fostului cancelar Angela Merkel

Angela Merkel a dezvăluind că este un mare fan al celor două producții difuzate de Netflix: The Crown şi Babylon Berlin. The Crown este controversata serie despre familia regală britanică al cărui al cincilea sezon a avut premiera luna aceasta, iar Babylon Berlin, un serial german neo noir despre Germania la sfârșitul turbulenților ani 1920, scrie Der Spiegel.

Babylon Berlin a ajuns la al patrulea sezon de la lansarea sa în 2017, fiind unul dintre cele mai apreciate seriale ale Netflix în Germania și câștigătorul mai multor premii de specialitate atât în țară, cât și la nivel internațional.

Merkel a dezvăluind că și-a făcut timp să se uite la Munich – The Edge of War (Münchenul în fața războiului), un thriller cu spioni despre încheierea Acordului de la München, înțelegerea semnată de marile puteri europene ale vremii cu Germania Nazistă care i-a permis lui Hitler anexeze Regiunea Sudetă care aparținea Cehoslovaciei.

Încheiat pe 30 septembrie 1938 între Franța, Marea Britanie, Italia și Germania după ce Hitler promisese că va fi ultima sa revendicare teritorială în Europa, el a fost semnat fără consultarea guvernului cehoslovac cu privire la raptul teritorial.

În mod faimos, premierul britanic de la momentul respectiv, Neville Chamberlain, anunța într-un discurs la aterizarea în Marea Britanie că acordul aduce „pace pentru timpurile noastre”. Doar jumătate de an mai târziu, trupele naziste invadau și ocupau restul Cehoslovaciei.

Rolul lui Neville Chamberlain a fost interpretat în lungmetraj de către aclamatul actor britanic Jeremy Irons, Merkel spunându-le jurnaliștilor germani că i-a plăcut că fostul premier britanic a fost prezentat într-o altă lumină decât în majoritatea producțiilor despre al Doilea Război Mondial.

„Nu ca o scară de călărie înlăcrimată a lui Hitler, ci ca un strateg care a dat țării sale timp să se pregătească pentru atacul german. München sună mult ca București 2008”, scrie Der Spiegel cu referire la summitul NATO ce a avut loc în țara noastră și în cadrul căruia Merkel și fostul președinte francez Nikolas Sarkozy s-au opus aderării Ucrainei și Georgiei la NATO.

De altfel, în una dintre primele sale declarații publice după părăsirea funcției, Angela Merkel a transmis într-un scurt comunicat remis presei în luna aprilie că își asumă decizia de a bloca intrarea Ucrainei în NATO la momentul respectiv. Comentariul său a venit la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski o invitase la Bucha să vadă atrocitățile comise de armata rusă aici, scrie hotnews.ro.

În interviul pentru der Spiegel, Merkel a spus că poziția ei cu privire la Ucraina în discuțiile de pace de la Minsk i-a oferit Kievului timp pentru a se apăra mai bine împotriva armatei ruse. Fostul cancelar german Angela Merkel și-a apărat politica față de Rusia înainte de invazia din februarie a Ucrainei, declarând că a rămas fără putere pentru a-l influența pe Vladimir Putin.

„Ea crede că a obținut timp atunci și apoi în negocierile ulterioare de la Minsk pe care Ucraina l-ar putea folosi să reziste mai bine unui atac rusesc. Este o țară mai puternică, mai rezilientă acum. Merkel este convinsă că la momentul respectiv Ucraina ar fi fost copleșită de trupele lui Putin”, scrie der Spiegel.

„N-ai putea să inventezi așa ceva”, scrie pe pagina sa de Twitter jurnalistul Peter Jackson, un colaborator al BBC, Euronews, The Times și Financial Times specializat în subiecte legate de Germania și Europa Centrală.

