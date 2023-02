Andrew Tate, declarații în fața anchetatorilor: „Sunt total nevinovat. Eu sunt persoana traficată în acest caz!”

Andrew Tate, un influent milionar, este acuzat de trafic de persoane, exploatare sexuală, viol și spălare de bani. În aceste momente se află în spatele gratiilor, fiind zilnic dus în fața anchetatorilor pentru noi declarații. În dosar sunt șanse victime, anchetatorii susținând că acestea au fost manipulate și păcălite de frații Tate. Potrivit informațiilor din dosar, milionarii au folosit metoda „Loverboy” cu o tânără din SUA, una din Republica Moldova și patru din România.

În fața procurorilor, Andrew Tate susține că este nevinovat și că el nu a primit niciodată bani de la cele șase victime din dosar, ci el le-a trimis lor bani. În aceste condiții, milionarul spune că el este „persoana traficată”.

„Am înţeles acuzaţia care mi se aduce şi precizez faptul că sunt total nevinovat. Fetele nu mi-au trimis niciodată bani, eu le-am trimis lor bani, practic eu sunt persoana traficată în acest caz. Am înţeles că au existat discuţii între fete, dar având în vedere că nu cunosc limba română, nu ştiu ce motive au existat.

Pe Luana am văzut-o şi salutat-o de trei ori în viaţa mea, dar de fiecare dată, cu ocazia unor petreceri. Fratele meu o cunoştea de mai de mult, dar nu ştiu ce legătură era între aceştia. Georgiana este asistenta noastră şi face curat, nu am habar ce se află în telefonul asistentei mele, veterinarului meu, etc. Nu este treaba mea”, a spus Andrew Tate în fața procurorilor.

Andrew Tate, audiat cu privire la modul în care și-a cunoscut victimele

Tânăra din Republica Moldova, care îl acuză de viol, l-a întâlnit pe milionar într-un club de striptease din Londra. Andrew Tate susține că aceasta lucra acolo și avea probleme cu drogurile. L-a rugat să o aducă în România și el s-a oferit să o ajute. Milionarul susține că din dosar lipsesc multe legături și spune că are dovezi că tânăra din Republica Moldova șantaja bărbații în schimbul unor anumite sume de bani.

„Am citit dosarul şi sunt multe legături ce lipsesc, faptul că am prins-o pe A. în pat cu un alt bărbat, că-mi cerea mereu bani, că avea mai multe idei de afaceri, precum o cafenea, un club pe plajă, şi că voia să devină celebră pe Youtube. În ceea ce priveşte ideile sale, i-am spus să facă ce vrea ea, să păstreze banii, că eu sunt ocupat. În cea mai mare parte a timpului, ea era în România, dar eu nu eram în ţară. Avem dovezi că ea obişnuia să-i şantajeze pe bărbaţi, în schimbul unor sume de bani. (…) Practic, orice discuţie care poate fi caracterizată ca negativă cu A., a fost pentru că aceasta îmi cerea mereu bani. O cunoşteam din Londra, lucra într-un club de noapte şi avea probleme cu drogurile.

Ea mi-a spus că vrea să vină în România. Iar când a venit în România, eu nici măcar nu eram în ţară. Nu-mi amintesc dacă i-am plătit eu biletul de avion. Aceasta a locuit aproximativ 2-3 săptămâni în România. Ulterior s-a autoinvitat să locuiască cu mine în casă, lucru cu care eu nu am fost de acord, pentru că nu voiam să-mi strice reputaţia pe care o aveam în România. Atunci i-am prezentat-o pe Georgiana ca fiind asistenta mea şi să apeleze la ea pentru orice problemă pe care o are. (…) Deşi ştiam cu ce se ocupă A. şi că aceasta consumă droguri, am acceptat să mă văd cu ea din prostie, a fost cea mai mare greşeală din viaţa mea”, a spus Andrew Tate, care mai spus că i-ar fi dat fetei 10.000 de euro în perioada în care a locuit în România, potrivit româniatv.net.