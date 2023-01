Andrew Tate a ajuns la spital. Au apărut noi stenograme incriminatorii în dosarul celor doi frați

Probabil că nu așa se așteptau frații Tate să se încheie anul 2022, după un an tumultuos în care Andrew Tate a devenit unul dintre cei mai căutați (pe google) oameni din întreaga lume. Dar, în urma unui raid anterior la domiciliul lor în aprilie 2022, poliția română și-a continuat investigațiile înainte de a-i aresta pe frații Tate în decembrie 2022.

Andrew Tate a fost dus la spital din închisoare vineri, 6 ianuarie. Există rapoarte contradictorii cu privire la motivul pentru care Tate a fost mutat din Arestul Central al Poliţiei Capitalei la o unitate medicală. Unele rapoarte susțin că este vorba de o procedură de rutină în urma unui examen medical la sosirea la închisoare la sfârșitul lunii decembrie 2022, medicul investigând acum o afecțiune descoperită.

S-a declarat anterior în interviuri că Andrew Tate suferă de astm, așa că este posibil ca acest eveniment să aibă legătură cu acest lucru. Totuși, este o pură speculație bazată pe singurele sale afecțiuni cunoscute.

Frații Tate așteaptă decizia definitivă din 10 ianuarie

Jurnalista de investigație Cosmina Pricopie a dezvăluit mai multe informații cu privire la recenta sa vizită la un spital din București după ce a fost arestat.

„Ieri a fost scos din Închisoarea Centrală a Poliției Capitalei și dus la spital pentru că atunci când a fost încarcerat, conform procedurilor, i s-a făcut un control medical și medicul închisorii l-a întrebat dacă suferă de anumite afecțiuni. Acum, din informațiile mele, se află din nou în arestul central al Poliției Capitalei” a spus Pricopie.

Frații Tate se vor prezenta în instanță la 10 ianuarie pentru a face apel la decizia de arestare recentă, cu speranța de a fi eliberați pe cauțiune, în timp ce ancheta privind presupusele infracțiuni de trafic de persoane continuă.

Rapoartele au susținut că locuința lor din România și multe dintre super-mașinile lor au fost confiscate de autorități în cadrul anchetei. Nu este clar unde vor locui frații Tate după ce vor fi eliberați din închisoare, ceea ce este așteptat după cele 30 de zile de detenție.

Andrew Tate și fratele său Tristan sunt în prezent anchetați pentru presupuse infracțiuni legate de agenția lor de videochat și Only Fans. Dar, mai recent, frații Tate au avut parte de succes cu celebrul lor curs online The Real World, care învață mai multe metode de a face bani online, inclusiv freelancing, copywriting și comerț electronic pentru 49,99 dolari pe lună, potrivit The Click.

Noi stenograme incendiare din dosarul fraţilor Tate

R. L.: Aveți liber în seara asta să dormiți. Nu frecați menta!

R. L: Ca să fiți odihnite mâine, sâmbăta.

R. L: Și duminica pentru weekend.

N.G.: Deci clar nu se mai pune problema de recuperat.

P. I.: Adică?

P. I.: Dar nu am zis că nu intru azi deloc.

N.G.: Păi cât mai aveai tu de recuperat până acum?

N.G.: I. Nu mă lua cu vrăjeala, că azi nu ai făcut nimic.

ANDREW TATE: I-ai spus târfei celei noi că faci o grămadă de bani?

R. L: Vezi ca ne-am împărțit pe Only.

R. L: G. o ia pe O.

R. L: Eu pe tine.

R. L: Poate nu asculți, că te omor.

R. L: Dacă nu facem bani.

N.G.: Să îți dai un pumn în gură până ajung eu că după îți mai dau eu 10, leneșă incurabilă ce ești.

N.G.: Te rup când ajung acolo.

P. I.: Ce am făcut?

N.G.: Ai o oră și 10 minute la dispoziție să dispari.

P. I.: Dar ce am făcut??

N.G.: Mai bine zis ce nu ai făcut ieri decât o oră.

N.G.: Ai 20% scăzut, ai patru zile de când nu ai postat.

R. L: Aștept banii pe ieri.

N.G.: Păi dacă se uită Andrew să vadă dacă ai postat TikTokuri nu vei avea timp nici să îți faci bagajul, zbori de la balcon direct.