Andrei Muraru a vorbit cu Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la Bucureşti, despre facilitarea accesului la Programul Visa Waiver

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat vineri, 13 ianuarie, că a vorbit cu noua ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec, despre ceea ce ar trebuie făcut în privința vizelor pentru românii care doresc să călătorească în SUA.

Mai exact, Andrei Muraru a vorbit despre paşi concreţi pentru facilitarea accesului ţării noastre în Programul Visa Waiver, consolidarea relaţiei economice, sprijinirea eforturilor României în lupta anticoruptie, anunţând că aceasta va ajunge la Bucureşti la începutul lunii următoare.

Ambasadorul României în SUA, despre primă întâlnire cu noua ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec

Andrei Muraru: „Am avut ieri o primă întâlnire cu noua ambasadoare a SUA în România, doamna Kathleen Kavalec, care urmează să ajungă la începutul lunii următoare în București.

Sursa foto: Facebook.

Am abordat subiectele importante din perspectiva relației bilaterale, evidențiind dosarele care pot duce la consolidarea Parteneriatului nostru Strategic și pe care vom conlucra intens în următoarea perioadă: demararea unor pași concreți pentru facilitarea accesului României în Programul Visa Waiver, consolidarea relației economice, sprijinirea eforturilor României în lupta anticoruptie și a consolidării instituțiilor democratice, avansarea cooperării bilaterale în domeniul securității și continuarea cooperării dintre Statele Unite și România pentru sprijinirea Ucrainei în contracararea agresiunii ruse.

Sursa foto: Facebook.

Great partners think alike, but the best partners work together towards common goals!”, a scris Andrei Muraru într-o postare pe Facebook.

Senatului american a confirmat, în decembrie, că viitoarea ambasadoare a SUA în România va fi Kathleen Kavalec

Kathleen Ann Kavalec, diplomat de carieră care a supravegheat programe majore de asistenţă ale SUA în străinătate şi care în prezent este şeful Misiunii OSCE în Bosnia şi Herţegovina, a fost nominalizată în luna iunie de preşedintele american Joe Biden pentru funcţia de ambasador în România.

La Washington, ea a lucrat ca ofiţer pentru management legislativ în Biroul pentru Afaceri Legislative şi ca director al Departamentului Economic la Oficiul de Coordonare pentru Asistenţp oentru noil state independente.

Născută în California, Kavalec a obţinut licenţa în Ştiinţe Politice la University of California din Berkely şi un master în Ştiinţe în serviciul diplomatic la Georgetown University din Washington DC.