Andrei Caramitru oferă câteva sfaturi pentru Guvernul Orban: Cum as juca acum dacă as fi Orban si ce ar trebui sa facă USR PLUS? Si Klaus? Dacă as fi in locul lui Orban, m-as găsi cum sa controlez 100% următorul guvern. 4 ani de putere e mult si important. Și nu as vrea sa ma deranjeze nici Iohannis nici USR. Deci as face asa:

– deal cu PMP, care clar intra in parlament după scorul lui , care clar intra in parlament după scorul lui Băsescu la Bucuresti. Si după as forța fuziune cu PNL. Plus partenariat cu UDMR;

Cum ar scăpa de Rareş Bogdan şi de ce

– as încerca sa preiau cât mai mult din scorul USRPLUS. Cum? Prin Nicusor. I-as propune funcția de prim Vice la PNL (si așa as scăpa de opoziția lui . I-as propune funcția de prim Vice la PNL (si așa as scăpa de opoziția lui Rares Bogdan , care e susținut de Klaus si rămâne o problemă). Si as negocia să își aducă toată echipa din USR in PNL (de exemplu as da funcții guvernamentale lui Cosette sau lui Stelian Ion). Gradual, as încerca sa îi preiau si pe Fritz sau Coliban (deși e mai complicat de reușit asta deocamdată). Si as transfera in PNL, după alegeri, câțiva senatori si deputați de la USR – Dacă ies pașii de mai sus – USRPLUS scade pe la 6-7 la suta, nu ajung la guvernare si devin irelevanți. Practic vor face opoziție lângă PSD, cu mesaje identice ca Ciolacu. Pierd zone importante de susținere (Bucuresti plus câteva orașe). Game over

Dacă as fi USRPLUS: – as face orice, dar orice, ca Nicusor sa aibă opțiunea clara de a prelua partidul sau as forța cumva sa rămână independent (spunând clar – dacă te înscrii in PNL venim cu candidat propriu in 2024 si îți facem probleme in consiliu). Rațional vorbind – Nicusor cred ca prefera sa rămână independent dar apropiat de PNL pentru a reuși sa guverneze Bucureștiul eficient, fără sa între in lupte politice care îl pot “arde”. Dar cine știe. – in orice situație as scapa de Barna si as aduce un suflu nou (Vlad Voiculescu, Coliban si/sau Fritz de exemplu) – as aduce câțiva oameni de mare vizibilitate pe listele de la parlamentare. Din păcate – sunt convins, știu din ce mai aflu de acolo, ca vor face fix pe dos deci viitorul arată foarte prost pentru ei.

Ce ar face Andrei Caramitru dacă ar fi Iohannis

Daca as fi Klaus – as fi foarte îngrijorat de evoluția asta pentru ca, dacă puterea se consolidează total in jurul lui Orban, as rămâne izolat in Cotroceni pana la sfârșitul mandatului. Deci as face orice sa ajut USRPLUS sa aibă un scor ok si sa-l conving pe Nicusor sa rămână independent.

Cam asta e jocul. Pentru noi, ca țară, cel mai bine ar fi ca PNL sa aibă 30-35 la suta si USRPLUS 15-18 la sută dar sa scape de Barna si Ciolos (care încurca si blochează acum mult). Așa – deși va fi mai complicat de guvernat, va exista o presiune pe sistem sa se schimbe, pentru reforma reală, si ar fi un partenariat larg Klaus-Orban-USR care ar fi reprezentativ si normal la cum e construită societatea.