Textul postat pe Facebook de Andrei Caramitru nu înseamnă că a devenit PSD-ist, ci că l-a convins realitatea. Eu stau în sectorul 1 și azi am fost fericită că mi-au luat gunoiul și scap de duhoare și spaima de șobolani. Dar continui să mă întreb dacă această infimă acțiune a primăriței mele, aflată într-un război cu salubriștii care-i ocupă tot timpul, va fi mai lungă decât o săptămână.

Mesajul lui Andrei Caramitru este adresat primarilor și celor care sunt plătiți să ne facă viața mai ușoară.

„Am un mesaj către Nicușor Dan, Violeta Alexandru sefa PNL pe Bucuresti, sefii USR Bucuresti (Năsui și Voiculescu) și către guvern. Băi oameni buni. Aveți vreun plan pentru Bucuresti? Vreun proiect cât de mic, ceva? Măcar minimal. Orice fraților. Deocamdată sunteți ridicoli, penibili. Zero barat. In special Nicușor – mai e puțin și o sa fie mai detestat decât era Firea. Pe bună dreptate. Rezultatele sunt chiar sub Firea, care a fost o catastrofă. Acum catastrofa e mult mai mare. Bravo !

Și lăsați-ma ca nu sunt bani, că vai vai conturile sunt poprite. Aveți peste 2 miliarde de EUR buget pe an (peste Budapesta), pe care îl aruncați în subvenții și tâmpenii. Nu ați schimbat DELOC structura bugetului – zero. Să nu se supere domne nimeni. Nu ați schimbat nici un om la PMB – zero. Nici măcar nu sunteți în stare să eliberați naibii o bandă pe câteva bulevarde – vai vai să nu se supere oamenii care parchează acolo. Nici măcar nu sunteți în stare să aplicați legea fațadelor sau sa impuneți ca oamenii să plăteasca măcar biletul la autobuz. Băi nimic, nimic, varză sunteți.

Dacă habar nu aveți ce să faceți – cereți sfaturi, duceți-va la ONG-uri și asociațiile firmelor să vă spună, să vă scrie. Dacă nu faceți față sau sunteți șantajați sau știu eu ce – mai bine vă dați demisia înainte sa ajungeți să fiți huiduiți pe strada de oameni.

PS: primarii de sectoare măcar mai fac cate ceva. Cei mai buni fiind Ciucu și Negoiță (da știu, e rău ca e hoț PSD, dar e singurul cartier care arata normal și ok, restul e o cloaca împuțită)”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook. Și a înregistrat, într-o oră, peste 1.300 de like-uri și o sumedenie de comentarii de apreciere.

Eu îl adaug la lista lui și pe Daniel Băluță, primarul de la sectorul 4, pentru că a fost singurul din București care a fost premiat pentru Smart City și pentru că am văzut cum arată sectorul. Primarul trebuie să fie gospodar, manager bun, nu om de partid. Nu liderul de la USR trebuie să aibă grijă să n-am gunoi în fața porții, să-mi astupe gropile de pe străduțe și nici să ne facă să dansăm cu vulpile și șobolanii.