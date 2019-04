Andrei Caramitru încearcă să dreagă busuiocul. „M-au durut comentariile. Îmi cer scuze”

Andrei Caramitru, consilierul președintelui USR, Dan Barna a fost aspru criticat de colegii de partid pentru afirmaţia pe care a făcut-o recent în care a folosit termenul de „Holocaust” într-o comparație cu exodul românilor.





Senatorul USR Vlas Alexandrescu a afirmat că declarațiile lui Andrei Caramitru nu reprezintă poziția USR, că se delimitează de exprimarea acestuia.

„Dragilor, vă asigur că declarațiile lui Andrei Caramitru nu reprezintă poziția USR și, în niciun caz, nu mă reprezintă pe mine în postarea sa cu privire la Holocaust.

În acest context, Andrei Caramitru şi-a cerut scuze pentru gafa pe care a făcut-o. El și-a cerut scuze și față de ambasadorul Israelului în România, David Saranga, cel care denunțase utilizarea termenului Holocaust de către Caramitru, potrivit jurnalistii.ro

„Imi cer scuze pentru referința inițială – nu am avut nici cea mai mică intenție de a minimiza ororile întâmplate. M-au durut comentariile prin care se insinua că aș fi fundamental insensibil la ce s-a întâmplat atunci. Am vizitat Auschwitz și, recent, muzeul Holocaustului din Berlin, am citit în ultimii ani multe mărturii ale supraviețuitorilor. Știu in detaliu și m-am exprimat și asupra rolului Statului Român in acele timpuri – pentru că societatea noastră nu își recunoaște suficient vina in ororile nazismului. Am militat recent pentru educatia civică și morală (pe modelul Statului German care și-a recunoscut vina) și am vorbit despre importanța luptei împotriva oricărui regim ne-democratic și totalitar”, a scris Caramitru pe Facebook.

CUTREMUR in Liga 1! Echipele romanesti, INTERZISE in Europa League! Decizie FARA PRECEDENT luata de UEFA

Pagina 1 din 1