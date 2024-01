Andreea Tonciu, despre dispariția sa de la TV. Dar cine i-a dus dorul

Andreea Tonciu a fost eliminată din competiția „Survivor All Stars”, joi, 18 ianuarie, după ce a fost propusă spre eliminare împreună. Fosta asistentă TV a declarat că sezonul acesta a fost mult mai greu decât cel în care a participat prima oară. Poate că multă lume s-a întrebat unde a dispărut Andreea Tonciu. Iar fanii ei se pot liniştiţi, vedeta şi-a recăpătat libertate.

Andreea Tonciu a acceptat după 4 ani provocarea din Republica Dominicană

Au fost propuse pentru eliminare Andreea Tonciu și Roxana Nemeș. Numai că Roxana Nemeș s-a salvat. Acum, uitându-se la experiențele de care a avut parte în Republica Dominicană, Andreea Tonciu susține că sezonul acesta a fost mult mai greu. Acesta a spus că era mult mai bine pregătită psihic, dar a fost luată prin surprindere de tot ceea ce s-a întâmplat.

Andreea Tonciu. Sursa foto: Facebook

Acest sezon a fost mult mai dificil decât cel de acum doi ani, în care am participat. De la faptul că, încă din prima zi, am fost nevoiți să ne construim singuri adăpostul, deoarece nu mai aveam nimic în junglă, și până la probele prin care am trecut la jocuri. Tot ceea ce s-a întâmplat m-a luat prin surprindere și m-a trecut prin toate stările, a spus Tonciu.

De ce a dispărut de la toate emisiunile de divertisment

Fosta asistentă a spus că intrase în depresie, pentru i-au lipsit emisiunile și viața socială cu care era învățată. Aceasta recunoaşte că s-a rupt de trecutul ei. Mai mult se zvonise că nu mai vorbea nici cu Sânziana Buruiană, însă Andreea a negat acest lucru.

„Cu Sânziana Buruiană am mai vorbit și recent, acum două, trei săptămâni. Hai să-ți spun! Eu de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor. Eu patru ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, crede-mă.

Andreea Tonciu. Sursa foto: Facebook

Nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Nu am vorbit cu nimeni patru ani. Ajunsesem să fiu în depresie. Am refuzat și Asia Express, pentru că nu m-a lăsat. Am refuzat Nea Mărin, eram în echipă cu nașa mea, Anamaria Prodan. L-am refuzat pentru că nu mă lasa soțul meu”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu crede că familia soţului era problema

Andreea Tonciu a pus această interdicţia de a mai ieşi în public pe seama socrilor. De asta a asta patru ani izolată, recunoaşte fosta asistentă TV.

„I-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după a stat el mai bine și s-a gândit că nu trebuie s-o mai las să apară la televizor, dar de ce, nici până în prezent nu știu. Am stat și m-am gândit și am găsit niște variante. Eu cred că din cauza familiei lui, pentru că lucrează într-un anumit domeniu și probabil m-or fi văzut cum apar eu pe la televizor și or fi zis că de ce mă mai lasă să apar la televizor.

Sursa foto: Facebook

Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo. Patru ani am stat așa, plângeam, eram în depresie, cu toate că nu-mi lipsea nimic. Îmi lipsea nebunia aia, aveam nebunie de nebunia mea”, a dezvăluit Tonciu