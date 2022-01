Andreea Tonciu continuă războiul Survivor. Acuzații grave aduse unui fost coleg din echipa Faimoșilor

Survivor România este într-adevăr o competiție acerbă și au fost multe scandaluri și în sezoanele anterioare. De data aceasta însă, se pare că vorbim despre tensiuni extrem de mari, care ar fi putut degenera oricând. Andreea Tonciu, recent întoarsă din Republica Dominicană, a lansat acuzații dure la adresa unui Faimos.

Focoasa brunetă nu a reușit să se integreze în echipa roșie, având conflicte cu marea majoritate a colegilor de la Survivor România. După ce a părăsit competiția, a decis să spună tot ceea ce s-a întâmplat în spatele camerei. Faptul că majoritatea Faimoșilor au fost criticați nu a fost o surpriză pentru nimeni. Totuși, CRBL a fost ținta celor mai dure acuzații, Andreea Tonciu susținând că se temea să nu ridice mâna la ea, având o agresivitate extrem de mare.

Faimoșii au fost puși la zis. Andreea Tonciu a spus tot ce avea pe suflet

Andreea Tonciu nu a fost dură doar cu colegii săi. Sinceră așa cum o știm mereu, bruneta a recunoscut că nu a fost pregătit pe plan sportiv și că probele din cadrul Survivor România sunt mult mai dificile decât și le-a imaginat ea.

Totuși cel mai greu în Republica Dominicană a fost traiul alături de ceilalți Faimoși, cărora nu le duce lipsa deloc. Otilia Bilionera, Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu sunt singurii care au scăpat de criticile aduce se Andreea Tonciu.

„Așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. CRBL nu semnifică nimic. Nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin. La această emisiune, eu am fost la locul meu. Știu că unii dintre colegi au vrut să mă dea afară. Am cedat.

CRBL e un bădăran. Eu sunt curioasă cum se poartă acasă cu soția și copilul ei. El a fost singurul care țipa că nu îi e dor de copil și de soție. CRBL mai avea puțin și mă bătea. Are un suflet rău”, a mărturisit Andreea Tonciu la PRO TV.

De critici nu a scăpat nici celebrul dansator Emil Rengle. Potrivit brunetei, acesta este veriga slabă a Faimoșilor, fiind cel care nu aduce deloc puncte echipei.

„Dansatorul-minune care a dansat pe tocuri de 20 cm. Dansatorul e cel mai slab. Tocurile vorbesc acolo, nu el.

El nu aduce niciun punct echipei. O să vă demonstreze că o să fie din ce în ce mai praf. E un îmbârligător și un mincinos”, a mai spus Tonciu.