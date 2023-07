Andreea Raicu, de nerecunoscut. Fără filtre și machiaj

Andreea Raicu a fost surprinsă în zona de nord a Capitalei, în timp ce se îndrepta spre restaurantul de lux Biutiful. Ea a fost îmbrăcată elegant, cu o rochie mulată și fără sutien. Și ridurile și cearcănele au ieșit în evidență.

Andreea Raicu, în vârstă de 45 de ani, este nevoită să se machieze în fiecare zi, fapt ce îi accentuează micile imperfecțiuni și cutele de pe ten. Cu toate acestea, fosta iubită a lui Matei Stratan știe cum să își pună calitățile în evidență, potrivit Cancan.

De ce nu s-a căsătorit până la 45 de ani

De curând, Andreea Raicu a vobit și despre căsătorie. Vedeta a spus că nu este disperată să se căsătorească, chiar dacă are 45 de ani. Ea a mai declarat că încă așteaptă bărbatul potrivit.

„Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie.

Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta. Îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea”, a mărturisit Andreea Raicu.

Andreea Raicu a mai spus că singură e „cu totul echilibrată, liniștită, împăcată, liberă și mă bucur de cine sunt și de ceea ce trăiesc, cu toate momentele bune sau mai puțin bune inerente in viață”. „Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aducă plus valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozițiile de salvatoare, terapeută, asistență sau mămică veșnic all accepting, pe care le-am exersat ani la rândul”, a mai explicat vedeta.