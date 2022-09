Andreea Raicu a devenit bunică la 42 de ani. „Anul trecut, Crăciunul ne-a făcut un cadou minunat”

Andreea Raicu era necăsătorită pe vremea când lucra la Prima TV. Atunci, ea s-a implicat într-o campanie umanitară, împreună cu colegii săi.

A cunoscut-o pe Maria într-un centru de plasament și a simțit nevoia că trebuie să-i ofere o viață mai bună. Andreea a povestit la un moment dat pe blogul ei cum a decurs întâlnirea. S-a întâmplat într-un ajun de Crăciun, la Centrul Macrina, unde vedeta a mers pentru a împărți cadouri copiilor.

Andreea Raicu a adoptat un copil la distanță

Una dintre fetiţe, care era destul de timidă, s-a lipit de Andreea şi nu a vrut să îi mai dea drumul până în momentul plecării. Maria era singura care rămânea la centru. Astfel, ea a început să o ia pe fetiță câte două săptămâni pe an, de Crăciun.

„Cu câteva zile înainte de Crăciunul din acel an, am mers împreună cu colegii de la Prima TV să ducem câteva cadouri copiilor la Centrul Macrina de care avea grijă Parintele Gabriel. Pentru că am observat că una dintre fetițe era destul de timidă, m-am dus să vorbesc cu ea. S-a lipit de mine și nu a vrut să îmi mai dea drumul, așa că am ținut-o în brațe până în momentul plecării. Au alergat după noi la poartă, nu voiau să ne mai lase să plecăm.”, a mărturisit Andreea Raicu.

Fiica adoptivă a vedetei a născut o fetiță

De atunci, Maria a făcut parte din viața Andreei. Timp de opt ani cele două au fost nedespărțite. Ulterior, Maria a plecat de la centru, undeva lângă Constanța, alături de mama ei. Când s-au revăzut, după niște ani, Andreea a avut o surpriză de proporții. Maria născuse o fetiță, astfel că Andreea Raicu a devenit o bunică tânără.

„Maria a adus pe lume o fetiţă şi locuieşte în Constanța. Anul trecut, Crăciunul ne-a făcut un cadou minunat şi ne-a adus din nou împreună. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am împărţit poze şi multe aminiri. Mi s-a făcut atât de dor de ea încât pe 30 decembrie am plecat la Constanta să o văd. A fost atât de frumos. Legătura era acolo, nu se pierduse deloc. Micuţa Maria crescuse, dar în braţele mele era la fel de mică”, mai spune Andreea Raicu, potrivit Redactia.ro.