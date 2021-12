VIDEO/ Motivul pentru care Andreea Raicu nu s-ar reîntoarce pe micul ecran. Nu are legătură cu business-urile ei

Deși a fost una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, Andreea Raicu a luat decizia de a renunța la televiziune la sfârșitul anului 2014. De atunci se dedică altor proiecte, printre care și propria revistă online. Fosta vedetă TV spune că nu îi este dor de micul ecran și că în momentul de față nicio producție nu o poate covinge să revină.

„Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui” ne-a declarat Andreea Raicu în momentul în care am întrebat-o dacă ar reveni „pe sticlă”.

Această contribuie însă în domeniul dezvoltării personale cu o nouă carte pe care a lansat-o de curând pe piață. „Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem business-ul și să creștem și să ne meargă bine. Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a mai spus Andreea pentru Evenimentul Zilei.

„Sunt recunoscătoare pentru fiecare lucru pe care l-am experimentat”

În ultimii 6 ani, Andreea Raicu a scris și a ținut conferințe despre dezvoltare personală, împărtășind cu toți cei interesanți din experiențele ei de viață. „Este o carte care conține foarte multă informație, atât din experiența mea, cât și este un ghid în care oamenii pot învăța cum să-și rezolve problemele tenului, să înțeleagă care sunt produsele care li se potrivesc. Este un ghid de frumusețe complex nu este doar o carte scrisă despre experiențele mele. A contribuit și beauty editorul de la andreearaicu.ro cu toate informațiile de specialitate pe care eu nu le am pentru că nu m-am confruntat cu toate problemele care se regăsesc în carte”, a mărturisit Raicu, completând că în cei 44 de ani de viață s-a confruntat atât cu evenimente fericite, cât și cu unele mai puțin fericite, dar care au contribuit în mod egal la omul care este astăzi.

„Am simțit foarte multe lucruri pe pielea mea, iar la final mă bucur foarte tare că și cele care m-au chinuit, să spunem așa, și cele care nu m-au chinuit, m-au făcut cine sunt astăzi și sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare lucru pe care l-am experimentat”.

