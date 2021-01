Andreea Podărescu recunoaşte public că „a trecut prin niște traume” greu de vindecat cât a fost alături de tatăl copilului lor. Mai mult, bărbatul a părăsit-o după patru ani de relaţie. Toate acestea le-a povestit la Antena Stars.

Andreea Podărescu a fost părăsită fără nicio explicație

Andreea Podărescu numită şi „Prinţesa Bucureştiului” a fost surprinsă de decizia tatălui copilului lor – de a o părăsi – deoarece între ei nu existau probleme grave.

Andreea Podărescu a reușit să treacă peste toate. Singura pretenţie a fost ca tatăl să contribuie la cheltuielile cu privire la creșterea copilului. Numai că, potrivit celor povestite de ea, nu i-a plătit pensie alimentară. Bruneta nu a avut altceva de făcut decât să se adreseze instanţei.

Andreea Podărescu mai are o nemulţumire

Bărbatul a primit dreptul de a-l vizita pe copil deşi a mărturisit că nu își dorește să aibă vreo legătură cu fiul său.

Andreea Podărescu: „Avem drepturi egale amandoi ca și părinți. Eu am cerut custodie exclusivă când mi-am dat seama că el nu poate să fie un tată. Interesul lui față de el fiind fix 0. Din păcate nu am reușit acest lucru. Și deși are drept de vizită, el nu s-a interesat de copil. El a spus instanței că nu vrea să audă de acest copil. Că nu îl interesează nici măcar ce are de mâncare”, a declarat pentru Antena Stars.

Andreea Podărescu a vorbit despre traumele prin care trece

„Eu nu am nevoie de nimic de la el. Băiatul meu nici măcar nu îl mai cunoaște. Pentru el contează în viața asta decât banii. El a cerut în instanță să plătească o pensie alimenatră de doar 400 de lei. A recunoscut că nu s-a mai ocupat de copil pentru că a vrut să se ocupe de partea lui spirituală. Eu vreau să-i ofer acestui copil totul și să suplinesc lipsa tatălui, pentru că el a trecut prin niște traume”.

Şi continuă: „Atunci când tații copiilor preferă să meargă la pușcărie decât să returneze alocațiile copiilor pe care și le însușesc de 3 ani pentru că n-au bani de restaurante. Pensia alimentară nu se mai pune că nu le iese la socoteală. Marș la răcoare sau la munca în folosul comunității. Locul unui gunoi nu poate fi decât tot printre gunoaie. Și de câte ori o să îți mai permiți să afirmi despre copilul meu că faci… pe el să îți aduci aminte cam cât te-ai mai rugat la Dumnezeu 3 ani să ți-l dea și că nu ai contribuit cu absolut nimic la creșterea lui… ca să-ți poți permite măcar o secunda să vorbești despre acest înger!”, a declarat Andreea Podărescu.