Andreea Marin face un apel disperat la ministrul Sănătății, dar și cel al MAI, prin intermediul unei scrisori publice. Aceasta, împreună cu o echipă de voluntari, sugerează că toate eforturile românilor ar trebui coordonate pentru o eficiență sporită.

Fosta prezentatoare TV a făcut publică scrisoarea deschisă pentru Victor Costache şi Marcel Vela la scurt timp după ce a fost făcut public cel mai nou bilanţ al persoanelor din România infectate cu noul coronavirus.

„SCRISOARE DESCHISA

Adresata:

Domnului Victor Sebastian Costache, Ministrul Sanatatii

Domnului Ion-Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne

Domnilor Ministri,

Numele meu este Andreea Marin, va scriu in calitate de cetatean care se implica de ani buni in viata comunitatii. Sunt mama si, odata cu nasterea copilului meu, am infiintat Fundatia Pretuieste Viata, alaturi de care mii de romani au pus umarul in campanii sociale, umanitare, in miscari nationale generate in situatii de criza, care au schimbat vieti in bine in ultimii 12 ani.

Sanatatea este prioritatea mea, a echipei si voluntarilor ce ni s-au alaturat. Am folosit intotdeauna mecanismele comunicarii de la suflet la suflet si ale omeniei pentru a sustine fiecare dintre campaniile ce au generat o solidaritate impresionanta la nivel national, dar au atras si sustinere din afara tarii.

Aceasta solidaritate a societatii civile poate fi de mare folos in acest moment dificil, traversat si de Romania in contextul international numit “coronavirus”, si este motivul pentru care va adresez aceasta scrisoare.

Te-ar putea interesa și: