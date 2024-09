Monden Andreea Marin și-a arătat adevărata față. Fanii i-au transmis că-i curajoasă







Andreea Marin, care va împlini 50 de ani în luna decembrie, postează des imagini cu ea pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent. Recent, Zâna Surprizelor le-a arătat internauților cum își începe dimineața. Aceasta s-a filmat în curte în pijama, cu părul prins și fără pic de machiaj.

Andreea Marin, fără machiaj și filtre

Fosta soție a lui Ștefan Bănică le-a recomandat urmăritorilor să se bucure de lucrurile simple. „Bună dimineața, prețuiește viața! Bun venit, toamnă , în grădina cu miresme!”.

Fanii au lăudat-o pe Andreea Marin că are curajul să arate poze cu ea nefardată și fără filtre. „Bună dimineața! Ești o frumusețe rară, dar și cu un suflet de aur! Te urmăresc, te-am urmărit de la primele tale emisiuni. Te admir!” – i-a transmis unul dintre fani.

Andreea Marin a slăbit considerabil

În urmă cu câteva luni, fosta prezentatoare a spus că slăbit 20 de kilograme din cauza unor probleme de sănătate. Ea a zis că medicul i-a recomandat să slăbească și că nu a făcut-o doar pentru că a fost criticată de unele persoane.

Medicul i-a recomandat să slăbească

„Nici gând, eu nu sunt atât de ușor influențabilă! (n.r. nu a slăbit din cauza comentariilor negative). Și apoi, eu nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o.E cu totul altceva. Am ajuns la medic. Medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate”, a declarat Andreea Marin.

Fosta prezentatoare a spus că s-a dus la nutriționist pentru a beneficia de o dietă personalizată și că acum este mult mai atentă la ce mănâncă. „Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu. Încerc să respect aceste principii”, a mai spus Zâna Surprizelor.