Contrar zvonurilor, Andreea Marin a spus că are o relație bună cu fostul său soț, Ștefan Bănică Junior și că fetița lor îl iubește foarte mult.

Potrivit vedetei, acesta ar fi motivul pentru care se vede destul de des cu Ștefan Bănică Junior.

De asemenea, vedeta a subliniat că Violeta, fata ei, are o relație foarte bună și cu actualul ei iubit, cu care este împreună de patru ani.

„Ei sunt jucăușii casei. Eu sunt cu regulile. Cineva trebuie să mențină și echilibrul”, a gumit aceasta.

Despre relația cu actualul iubit, Andreea Marin spune că a vrut să plece doar cu el în vacanță, pentru că așa au simțit amândoi: „Am plecat că am vrut să fim doar noi și într-un loc apropiat de cel care este pe sufletul nostru. Sunt aproape patru ani de când suntem împreună. Așa am făcut, așa am simțit. Este un om special.

Ne dorim să plecăm și cu Violeta, iar acum căutăm să vedem unde am putea merge, ca ea să fie în siguranță. Pentru că asta își dorește fiecare părinte și să se și bucure de vacanță. E joacă atunci când suntem noi trei în vacanță. Ei doi complotează împotriva mea, că nu prea mă pricep la jocuri. Cineva trebuie să fie și disciplinat ”.

Mai în glumă, mai în serios, Andreea Marin a mai spus, în legătură cu o eventuală revenire în televiziune, că, de fapt, prin proiectele pe care le face a fost mereu în atenția mass-media, iar asta a presupus că a avut mereu contact cu presa.

„Practic mă întorc mereu. Aș face un proiect serios, bine ancorat în realitate. Nu sunt genul de om care să facă emisiuni despre bârfe. Atâta vreme cât un subiect poate face bine oamenilor, atunci sigur, aș accepta. Am avut propuneri. Pe unele le-am refuzat, pe unele le-am acceptat”, a mărturisit Andreea.