Cum în ultimele luni s-a rotunjit binișor, iar concurența în lumea show-bizul e mare, dar motivată și de faptul că are un iubit ceva mai tinerel, Andreea Marin ar fi intrat în panică și s-a hotărât să declare război kilogramelor în plus. Așa că a început să meargă la sală, dar nu singură, ci însoțită de fiica sa, Violeta, în vârstă de 13 ani.

Cele două au ales o sală din apropierea locuinței, pentru că, spune „Zâna”, nu au timp de pierdut în trafic.

„Mișcări diferite, ritmuri diferite, vârste diferite, dar aceeași dragoste care ne leagă, aceeași energie pozitiva cu care imbratișam și prețuim viața. Nu pot să nu recunosc: ce plăcut e să am îndeletniciri comune cu fiica mea, să fim împreună, ca două prietene!

E domnișoară acum și să fac sport alături de Violeta mea îmi aduce un surplus de putere și o pofta de viață pe care nu o cunoșteam. Ea nu știe asta, poate nu conștientizează lucrurile la același nivel și e normal, pentru că la vârsta ei poate doar bănui, dar nu are cum sa realizeze încă dimensiunea iubirii unei mame: infinitul încape în ea!

Am făcut Pilates și Aerobic împreună săptămâna aceasta. Un loc pe care l-am descoperit de curând, aflat foarte aproape de casa mea și care îmi place mult, din mai multe motive: evit traficul de care nu scap când mă apropii de oraș (timpul pierdut e cea mai mare problema a mea); discreția și, în aceste timpuri, lipsa aglomerației sunt esențiale pentru noi, așa că faptul ca doar noi suntem acolo împreună cu instructorul pe timpul ce ne este rezervat este minunat.

Antrenamentele sunt intense și eficiente încă de la început, eu sunt omul care nu are timp de pierdut și am făcut sport multă vreme, deci nu-mi place să mă prefac doar ca merg la sală, ci e important să văd rezultate, știu ce-mi doresc și nu vreau mai puțin decât știu ca pot

Mișcări diferite, ritmuri diferite, vârste diferite, dar aceeași dragoste care ne leagă, aceeași energie pozitiva cu… Publicată de Andreea Marin pe Vineri, 24 iulie 2020

După 3 antrenamente Pilates + Cardio a câte două ore pe săptămână, simt că ăsta e ritmul care îi trebuie corpului meu, să se mențină cum se simte cel mai bine la 45 de ani! Fac tot ce pot să nu lipsesc, promit. Multumesc, abia aștept sa revin!”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook, unde a atașat și un filmuleț în care apare cum se antrenează alături de Violeta.

Zilele trecute, „Zâna spunea că Violeta, fiica pe care o are din căsătoria cu Ștefan Bănică Jr., se înţelege de minune cu Adrian Brâncoveanu, cel cu care fosta vedetă are o relaţie de trei ani:

„Ea este ditamai omuleţul şi este parte din povestea noastră. De fapt, fără Violeta nu există nimic pentru nimeni. În fiecare zi au porţia lor de joacă cu mingea prin casă, cu pernele, îmi mai sparg tablouri, dar trec peste pentru că îi iubesc”.

Andreea Marin, trei mariaje eșuate

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată cu Cristian Gheorghiţă în 1995, pe când avea 21 de ani. Mariajul lor a durat doar 3 ani, după care au divorţat.

Apoi, în 2006, s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr. au făcut nunta în 2006. Mariajul lor s-a destrămat după șapte ani, din cauza infidelităţii artistului, care a fost surprins alături de Lavinia Pîrva, actuala lui soţie.

La scurt timp de la divorţul de Ştefan Bănică Jr., în 2013, l-a cunoscut pe medicul turc Tuncay Öztürk. S-au căsătorit în 2014, dar au divorţat după 11 luni.

„Un divorţ nu trebuie să te dărâme! Şi atâta vreme cât un divorţ nu se termină cu efecte negative asupra copiilor, până la urmă nu e ceva atât de important cum este sănătate. Nu am vreo reţinere în a rezolva prin divorţ o situaţie dacă eu consider că este sub demnitatea mea să continui o căsnicie”, spunea Andreea Marin la acea vreme.