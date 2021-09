Andreea Marin, moment emoționant în fața fanilor. Vedeta a făcut public un mesaj primit de la tatăl ei

Andreea Marin și-a amintit de o scrisoare pe care i-a transmis-o tatăl ei în urmă cu 25 de ani. Vedeta a decis să facă public un pasaj al acestei scrieri, pe rețelele de socializare. În cadrul epistolei, părintele Andreei Marin îi dădea diverse sfaturi pentru a se descurca în situații de criză.

Andreea Marin, cuprinsă de nostalgie. Vedeta și-a amintit de o scrisoare pe care a primit-o de la tatăl ei, în urmă cu mulți ani

„Mi-l amintesc pe tata: stâlpul familiei, un spirit plin de viață, un om cu coloană vertebrală, mereu constructiv, aducând adesea și un strop de bună dispoziție, chiar și când era vorba de o zi mai grea.

În această epistolă, mi-a așternut regulile după care trebuie să mă ghidez la volan, mai cu seamă că în Capitală, unde mă mutasem la 20 și ceva de ani, nu era ușor cu o mașină veche (atât s-a putut) și care nici nu avea funcțional marșarierul, adică… o aventură în fiecare zi!”, a spus Andreea Marin în cadrul mesajului de pe rețelele de socializare.

„De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag”

„Dacă ai pană, oprește orice șofer că nu te va refuza, îi deschizi portbagajul și îl rogi să îți arate cum se poate schimba o roată de către o ființă nevinovată!”, îi scria tatăl Andreei Marin.

„De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag, dacă mă auzi de acolo, din cer, unde cred că te ții de șotii. Până una alta, îți dau de veste că a venit toamna la noi, pe pământ, și am de gând să pun în practică rețeta ta secretă de murături cum nu am mai mâncat vreodată. Am găsit-o în următoarea ta scrisoare, înger păzitor!”, a spus, acum, după 25 de ani, Andreea Marin, legat de acea scrisoare primită de la tatăl ei.