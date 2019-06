Surprize-surprize! Sume halucinante în contul fostei „Zâne”. „Puteam să îmi cumpăr doar...”

Andreea Marin, celebra prezentatoare TV, a decis să renunțe să modereze emisiuni, activitate care îi aducea zeci de mii de euro în conturi, dar asta nu înseamnă ca venitul ei are de suferit!





Andreea Marin a intrat în lumea afacerilor, iar dacă ne uităm la datele financiare, putem observa că, la capitolul finanțe, fosta „Zână” nu stă deloc rău.

Vedeta deţine mai multe firme prin care îşi derulează afacerile, „A&A Partners SRL”, “A&C Partners SRL” şi “A&D Partners SRL”, toate specializate în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune,

Conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe, valabile pentru 2018, „A&A Partners SRL” a avut un profit net de 162.278 lei, „A&D Partners SRL” unul de 63.8238 lei, în timp ce „A&C Partners SRL” a bifat o pierdere de 102.613 lei. Aşadar, bilanţul pe 2018 al acestor firme arată că acestea i-au adus 123.503 lei, scrie Cancan.

Vedeta mai are o firmă, „Free by AM SRL”, specializată în „comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”. Această afacere i-a adus un profit de 105.730 de lei în 2018. Astfel, toate firmele Andreei Marin au produs 229.233 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro.

Cu toate că Andreea Marin se bucură de faimă, aceasta a mărturisit că a luat-o de la zero. A învățat totul din mers și s-a adaptat tuturor situațiiilor pe care le-a întâmpinat.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a povestit Andreea Marin.

