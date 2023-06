Andreea Esca, obligată să meargă des la medic. De ce afecțiune suferă vedeta PRO TV

Andreea Esca are un program încărcat, dar își face timp pentru sănătatea ei. Vedeta de la PRO TV a povestit că din jumătate în jumătate de an își face analizele uzuale și o dată pe an sau la doi ani apelează la alte investigații mai amănunțite.

„Îmi fac analize destul de des, pe cele normale le fac odată la 6-8 luni. Mamografie fac odată la doi ani maxim, pentru că deja este vârsta la care ar trebui să faci asta anual. Testul Babeș Papanicolau îl fac și pe acesta o dată pe an”, a spus Andreea Esca, conform Click.

Andreea Esca a mai declarat că nu are vicii și că ține un regim alimentar strict. Singura problemă a vedetei este că nu se hidratează suficient, iar asta i-ar putea afecta rinichii. „Cred că rinichii nu sunt în starea lor cea mai bună și asta deoarece nu consum suficientă apă. Ar trebui să beau mult mai multă apă, dar mie nu prea mi-e sete. Mă consider, per total, o persoană sănătoasă. Eu cred că e foarte important sportul, mersul la sală zilnic. Și mai este foarte important să nu facem nici excese. Eu, de exemplu, nu fumez, nu beau alcool, încerc pe cât se poate să mănânc cât mai echilibrat”, a mai adăugat prezentatoarea.

Andreea Esca, despre silueta de invidiat

Andreea Esca a mărturisit că face și mult sport pentru a își menține silueta de invidiat. Ea evită să facă excese și să mănânce alimente calorice.

„Nu fac nimic în mod special, poate faptul că mă ocup de lucruri care îmi plac, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care îmi plac. Nu sunt obligată să fac multe compromisuri, poate asta îți face bine la ten.

La siluetă nu este niciun fel de mister, încuiați frigiderul și faceți sport. Îmi pare rău, nu am altfel de secret. Am foarte multe plăceri alimentare, dar pe care nu le pun în aplicare întotdeauna”, a mai spus Andreea Esca.