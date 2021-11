Andreea Esca nu face nicio concesie atunci când vine vorba despre acest subiect. Copiii vedetei au strict interzis

Chiar dacă are o relație foarte bună cu fiica ei, Alexia Eram, Andreea Esca i-a impus tinerei câteva praguri peste care aceasta nu are voie să treacă. Vedeta de la PRO TV a participat la podcastul realizat de Marius Manole și a spus că are o mare temere. Care este legată de consumul de droguri. Un viciu pe care nu îl va accepta niciodată, atunci când vine vorba mai ales de copiii ei, Alexia și Eris.

Andreea Esca speră să nu aibă de-a face cu asemenea probleme create de copiii ei

„Singurele lucruri de care mi-e teamă este să n-aibă o influență negativă în sensul… nu știu, droguri…Eu am o oroare de treaba asta, mi se pare că-i cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Și realizez, fără să vreau, că sunt din ce în ce mai prezente în viața de zi cu zi.

Nu cred că pot veni cu cineva care să fie chiar atât de greșit, pentru că eu totuși cred că ai stat 18 ani în casă cu mine și cred că se cultivă niște valori. Poți să ai niște ieșiri din decor, dar cred că în final fiecare dintre noi ne întoarcem undeva unde am fost crescuți, educați și învățați”, a spus Andreea Esca.

Ce spunea Alexia despre „povara” de-a avea o mamă celebră

Alexia Eram a vorbit la un moment dar despre avantajul, dar și despre dezavantajul pe care îl are pentru că este fiica Andreei Esca. Ca fiica Andreei Esca… umm, pe de o parte este un lucru bun, pentru că m-a ajutat în ce fac eu acum. Nu știu dacă aș fi ajuns atât de departe dacă nu aș fi fost fiica Andreei Esca. Dar, pe de o parte, știu că, dacă nu aș fi muncit și nu aș fi făcut real ceva interesant, chiar dacă aș fi fost fiica Andreei Esca, oamenii nu erau obligați să-mi urmărească activitatea”, afirma Alexia.