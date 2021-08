Marius Manole dă detalii despre soarta personajului său din serialul Vlad. Ce l-a impresionat cel mai tare

Marius Manole asociază întoarcerea pe platourile de filmare la serialul Vlad cu o întoarcere acasă, relatează Pro TV.

„Nu speram să mă întorc după această pauză, fiind perioada aceasta de pandemie și lumea atât de nesigură am stat într-un stand by și noi și spectatorii. Bucuria a fost mare că ne-am reîntors și, mai mult decât atât, am primit oameni noi în echipă, colegi de-ai noștri extrem de talentați și chiar colegi de-ai mei din Teatrul Național și mă bucur că sunt cu ei aici. Toată întâlnirea cu echipa, aici voi știți că este ca o familie, deci practic te-ai întors acasă. Foarte plăcut.

Actorul compară cu optimism atmosfera de la filmări cu una de vacanță. „Oamenii sunt foarte creativi și foarte fericiți că sunt aici. Ne bucurăm de câte ori ne întâlnim dimineața la rulotă și ne întristăm când plecăm seara. E chiar o atmosferă foarte plăcută. Nimic nu e stresant. E ca o vacanță pe care o petreci cu mașina. Dacă priviți în jur, locațiile sunt extrem de frumoase, plăcute și atunci e ca o mini-vacanță.

Marius Manole despre personajul său: e foarte antipatic pentru public

„Eu am fost foarte puțin Petre Toteanu în finalul sezonului 3 și abia în sezonul 4 personajul se dezvoltă mai mult. Cred că e foarte antipatic acest personaj pentru public, pentru că tot sunt întrebat pe Facebook, Instagram: „dacă îl prind pe ăla, dacă îl omor pe ăla, dacă îi tai capul lui Vlad. Eu acum mărturisesc că de la episodul 6 încolo nu știu ce se întâmplă, deci nu știu pe cine voi prinde, dacă voi prinde.

Începe să-mi fie drag Toteanu ăsta, așa cum este el sărăcuțul. Ideea este că el are o poveste foarte complicată și nu merită dezvăluită acum, pentru că le stricăm telespectatorilor bucuria. Nu doar personajul Toteanu, toate personajele se dezvoltă într-un fel foarte interesant. O să fie mult mai multe piste, căi, povești, care se intersectează. O să fie foarte frumos.

Actorul îi dorește un final fericit lui Vlad