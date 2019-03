Andreea Esca, dată în judecată! Vedeta PRO TV „a intrat în belele”

Andreea Esca a fost dată în judecată de o doctoriță din Ploiești. Celebra prezentatoare are înfățișare la tribunal pe data de 10 aprilie.





Andreea Esca trebuie să meargă la tribunal pe data de 10 aprilie, după ce o doctoriță din Ploiești a dat-o în judecată, dar și pe alți doi colegi de la Pro TV. Acest scandal este mai vechi, fiind început acum mai bine de cinci ani, scrie Cancan.

În urmă cu mai bine de cinci ani, doctorița Iuniana Stanciu, a fost implicată într-un incident, și a fost probabil nemulțumită de modul în care știrista a prezentat cele întâmplate.

Doctorița i-a dat în judecată pe Andreea Esca, dar și pe colegii acesteia, prezentatorii Mihai Dedu și Andreea Marinescu, într-un dosar deschis la Tribunalul Focșani, în vara anului trecut, scrie Wowbiz.ro. Pe 27 martie 2019 a avut loc o nouă înfățișare în procesul care are ca scop obținerea de către doctoriță a unor daune materiale, judecătorii hotărând următoarele:

„Complet: Completul C2M5

Tip solutie: Amână pronunţarea

Solutia pe scurt: pt solutionarea cererii de recuzare depusa de reclamanta – urmeaza a se pune in vedere acesteia sa depuna la dosar dovada achitarii taxei de timbru in suma de 100 lei sub sanctiunea anularii cererii . Cu drept de a formula cerere de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei de timbru in 3 zile de la comunicare si cu drept de a formula cerere acordare ajutor public judiciar in 5 zile de la comunicare. In ceea ce priveste solutionarea cererii de suspendare in temeiul art 242 cpc solicitata de aparatorul paratilor instanta amana pronuntarea la data de 10.04.2019”, au decis judecătorii de la Tribunalul Focșani.

