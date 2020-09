La cei 48 de ani ai săi, Andreea Esca este una dintre vedetele autohtone foarte urmărită de internauți. acest lucru are și o explicație logică. Andreea Esca îi ține la current cu regularitate despre aproape tot ce face.

Așa s-a întâmplat recent, când ea a urcat pe contul său de Instagram o poză, iar la descriere a mărturisit: “Da, life is a beach #enjoy #life #stillsummer”.

Printre numeroasele complimente și gânduri pozitive, o admiratoare i-a lăsat următorul comentariu: „Vă respectăm și vă îndrăgim de când a luat ființă Pro TV. De aceea, îmi permit să vă rog, deoarece sunt multe persoane care vă admiră, centura de siguranță se poartă și pe locurile din spate ale mașinii. Bineînțeles, când mașina se află în mișcare. Orice facem este un exemplu pentru copiii noștri”. Andreea Esca nu a lăsat-o prea mult să aștepte și i-a răspuns astfel: „Oana, nu era în mișcare! Șoferul îmi face poza. Suntem în parcare. Mulțumesc însă pentru grijă”. Comentariul vedetei a fost urmat de un emoticon care simbolizează un pupic virtual.

După ce a fost externată din spital, Andreea Esca a hotărât să vorbească despre situația critică provocată de îmbolnăvirea cu noul coronavirus.

„Am ales să vorbesc acum, când am ajuns acasă și răspundem acestor lucruri care au fost așa… de peste tot, într-un moment foarte greu pentru noi. Dar, ca să răspund acestor lucruri, fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care m-au privit ca pe un om. Sunt un om! Un om care face greșeli, care poate să pățească orice lucru pe care fiecare dintre dumneavoastră îl poate păți. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot și, probabil, că asta ta a fost limita mea. Am considerat că într-o asemenea situație, prioritar pentru mine era să mă ocup de sănătatea familiei mele și să ne vedem trecuți de acest lucru, după care să stau la dispoziția oricui și să explic ce s-a întâmplat. Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine, doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații, după care ar fi urmat o mulțime de alte și alte interviuri într-un moment în care eram foarte panicată și eram foarte preocupată să ne facem bine”, potrivit cancan.ro .