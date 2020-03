Întrebată de Mirel Curea, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, dacă a fost curtată de serviciile secrete, Andreea Crețulescu a mărturisit că, la începuturile meseriei de jurnalist a avut „naivității de care acum râd și eu”, dar că, după anul 2000 a început să înțeleagă adevărul despre servicii.

„Cu siguranță la începuturile mele în media, numai din perspectiva asta, am avut niște naivități de care acum râd eu. Asta cu serviciile secrete cred că am conștientizat-o prin 2000. Aveam deja 6-7 ani de presă. Am înțeles că, dacă în dictaturi conduc dictatorii, în democrații conduc serviciile. Ceea ce, automat, nu e un lucru rău.

Important este ca și acestea să conducă în logica unor mecanisme firești într-un stat. Adică nu chestia aia cu <facem protocoale, hai că strângem noi niște chestii>.” Răspunsul lui Mirel Curea a fost ferm și prompt: „Nu. Serviciile de informații trebuie să informeze. Și atât”

„Ce, tu crezi că în Frața conduce Macron?”

Realizatoare și moderatoare a emisiunii, „România la Raport”, de pe România TV și-a explicat, pe larg, modul de a privi lucrurile. „Nu e adevărat. În toate marile democrații, și în Statele Unite și în Franța… Ce, tu crezi că în Franța conduce Macron?

Acuma, bun, este ales de popor. Dar partea aia din spatele lui este dată de niște structuri. Acuma, hai, să nu aruncăm cu naivități de genul ăsta în populație. Eu cred că în democrații conduc serviciile. Dar e important ca modul lor de a conduce să nu fie la șantaj și să nu fie la protocoale secrete”, a spus aceasta.

Jurnalistul Mirel Curea a sintetizat în câteva cuvinte noua paradigmă: „Păi atunci, să modificăm Constituția. Eu sunt de acord cu tine. Dar dacă ei conduc, să și răspundă.” „Păi, n-au cum să răspundă. Unde să răspundă? Eu nu spun că e un lucru rău”, a fost replica Andreei Crețulescu.

„La cum mă cunosc eu, i-aș fi băgat pe mulți la pușcărie”

Jurnalista a mai mărturisit că nu știe dacă i s-au făcut propruneri să intre în Securitate sau nu. „Poate au încercat să mă ciuculească, dar am fost eu atât de naivă încât nu m-am prins. Or fi zis, uite, mă, asta s-a prins că noi existăm, undeva prin 2003-2004, și pe urmă, prin 2005, când știi foarte bine că a venit răpirea jurnaliștilor, și apoi povestea cu Timofte… Până la urmă a fost o manieră de protecție a lui Băsescu, că începea un alt tip de regim, ceea ce am și văzut în timp de 10 ani, care a avut și bune, dar și foarte multe rele.”

Crețulescu a mai declarat că, deși a terminat Facultatea de Drept, a evitat să se facă procuror. „Cred că în procuratură m-aș fi văzut. Dar cred că ar fi fost destul de periculos pentru mine. La cum mă cunosc eu, i-aș fi băgat pe mulți la pușcărie”, a spus jurnalista.

