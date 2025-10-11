Andreea Cosmănescu, consultant fiscal: România are nevoie de o cultură fiscală sănătoasă și de încredere între stat și contribuabili

În cadrul podcastului „Picătura de business”, realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef Capital, invitata Andreea Cosmănescu, consultant fiscal cu peste 19 ani de experiență și cofondatoare Taxelle, a vorbit despre importanța educației fiscale, despre nevoia de stabilitate legislativă și despre cum poate fi transformată fiscalitatea din povară în instrument de eficiență.

„Mi-aș dori să avem o Românie educată, în care oamenii să nu se teamă de taxe, ci să le înțeleagă. Educația fiscală trebuie să înceapă de la școală și să continue în companii. Dacă nu o facem pentru noi, trebuie să ne educăm copiii, pentru că ei vor fi viitorul economic al acestei țări”, a subliniat Andreea Cosmănescu.

Consultantul fiscal consideră că România se află încă într-o fază de adaptare și de reparație continuă:

„Partea de digitalizare ar fi trebuit să se întâmple mai demult. Dacă am fi făcut lucrurile mai repede, n-am fi avut azi atât de multe modificări de cod fiscal și atâta instabilitate. Am ajuns să lucrăm mai mult reactiv decât preventiv.”

Din experiența sa acumulată în companii precum PwC și EY, Andreea Cosmănescu spune că în România persistă o cultură a fricii și a neînțelegerii față de sistemul fiscal.

„De multe ori, contribuabilii ajung să înțeleagă legislația doar când sunt controlați. Oamenii nu știu ce să facă și se bazează pe noroc. Aici intervine educația fiscală – nu trebuie să reacționăm după ce s-a întâmplat ceva, ci să învățăm să prevenim.”

Ea explică faptul că, în mediile economice mature, fiscalitatea este tratată ca o componentă esențială a culturii de business, nu ca o povară administrativă:

„În Irlanda sau Marea Britanie, autoritățile nu vin să te pedepsească, ci să te ajute să înțelegi unde ai greșit. Acolo, statul se comportă ca un mediator. Mi-aș dori ca și în România ANAF să ajungă un partener, nu un adversar.”

Pornind de la experiențele sale internaționale, Cosmănescu a povestit cum a trăit în străinătate o formă de colaborare reală între stat și mediul privat.

„Într-un control între Irlanda și Marea Britanie, am simțit pentru prima dată că statul vrea să te ajute. Că există bună-credință de ambele părți. M-a inspirat acel model și mi-am dorit să-l aduc, pas cu pas, și în România.”

În prezent, prin compania Taxelle, ea promovează ideea de „liniște fiscală” — o abordare bazată pe claritate, prevenție și educație financiară:

„Noi nu vindem doar consultanță, ci o formă de liniște. Când știi că ai toate lucrurile în ordine, că ești conform și pregătit pentru orice control, poți să te concentrezi pe ce contează: să-ți crești afacerea.”

Deși pentru mulți români fiscalitatea pare un subiect arid, Cosmănescu crede că domeniul este plin de provocări și inovație:

„Nicio zi nu seamănă cu alta. Se schimbă coduri, apar spețe noi, clienții vin cu situații complexe. Este o profesie care te ține mereu în alertă și în care înveți permanent.”

Ea a insistat că o bună parte din blocajele actuale vin din lipsa unei comunicări deschise între mediul de afaceri și autorități:

„Dacă am învăța să discutăm mai mult și să ne ascultăm unii pe alții, am evita multe greșeli. ANAF trebuie să înțeleagă realitatea contribuabilului, iar contribuabilul trebuie să înțeleagă regulile jocului.”

În încheierea podcastului, Andreea Cosmănescu a subliniat că educația fiscală nu este un moft, ci o necesitate națională:

„Mi-aș dori ca peste zece ani să avem o Românie educată fiscal, în care fiecare cetățean știe ce taxe plătește și de ce. Să existe transparență, să existe încredere. O țară în care fiscalitatea să nu mai fie o povară, ci un mecanism de echilibru între stat și contribuabil.”