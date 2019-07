E oficial. Andreea Balan a făcut marele anunt despre Andreea Antonescu!

Așa cum a EVZ a dezvaluit ÎN PREMIERĂ și ÎN EXCLUSIVITATE saptămâna trecută, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au dedis să pună stop carierelor lor solo în muzică și să le ofere fanilor ceea ce așteaptă de mai mulți ani. Astăzi s-a dat comunicatul oficial.





„Legendara trupa André se reuneste si pregateste o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj si originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete si lanseaza pe 9 iulie „Reset la inima”. Recent, cele doua artiste au filmat clipul urmatoarei lor piese care va fi lansat in cadrul unui eveniment privat organizat de catre Cat Music, casa de discuri care a lansat marele proiect in urma cu 20 de ani.

„André reprezinta copilaria si adolescenta mea. Am trait foarte intens acea perioada si m-a marcat profund. Azi, la maturitate, am decis sa ne reunim si de data aceasta sa facem ceea ce ne dorim noi doua. O facem pentru fanii nostri care nu au incetat sa ne sustina in acesti 17 ani, cat nu am fost impreuna si care nu au incetat sa spere ca ne vom reuni. André inseamna o legenda, un model si un reper pentru o generatie intreaga. Nicio alta trupa nu a egalat succesul noastru si sunt convinsa ca nu vom dezamagi. Iar show-urile noastre vor fi wow!”, declara Andreea Balan.

„Revenirea André inseamna sa retraiesc cea mai frumoasa perioada din viata! Au fost cei mai intensi ani, iar faptul ca sunt din nou alaturi de Andreea Balan sub umbrela André, starneste emotii greu de explicat in cuvinte. Nu ascund ca multe dintre intalnirile noastre din ultimele saptamani au insemnat si lacrimi de fericire, pentru ca, da, André a fost si proiectul tatalui meu care sunt convinsa ca ne vegheaza, zambeste si ne sustine de acolo de sus! Stim ca orice e frumos nu dureaza o vesnicie, insa trupa André a fost numita un fenomen, iar fenomenele raman adanc intiparite in mintile noastre pentru totdeauna. Avem atat de multe de oferit, iar asteptarea reintalnirii a fost atat de mare incat eu si Andreea suntem nerabdatoare sa daruim tot ce avem noi mai bun. Cu aceleasi emotii, poate chiar mai mari, cu aceeasi determinare, suntem in masura sa aducem acum in fata celor ce ne iubesc, trupa Andre. André este despre noi, André este pentru voi, sa-nceapa André, capitolul 2”, adauga Andreea Antonescu.

Trupa s-a infiintat in 1999 cand a lansat single-ul “Libera la mare” si odata cu el, a creat o explozie in muzica, moda, dar si in atitudinea unei intregi generatii – generatia Andre. Fenomenul André inseamna nu mai putin de sase albume lansate, 1.500.000 de de unitati vandute, patru discuri de platina, un disc de aur, sute de concerte, fan-cluburi in fiecare oras din Romania, dar si milioane de admiratori in strainatate. In anul 2001, André este desemnata "Cea mai buna trupa pentru adolescenti", iar cele doua fete sunt numite „Reginele muzicii dance”. Dupa super hitul „Libera la mare”, urmeaza „Noapte de vis”, „Lasa-ma papa la mare”, „Prima iubire”, „Am sa imi fac de cap”, „Flori de tei”, „Fac ce vreau”, ”Prima iubire” si multe alte piese de succes care au devenit imnuri.”, se arată în comunicatul oficial al Cat Music, casa de discuri care le-a convins sa facă acest pas.

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 1