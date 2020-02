De asemenea, Andone a dezvăluit lucruri neștiute despre afacerile pe care le are în acest moment.

„Eu n-am fost niciodată consilierul lui Gigi. Mă mai sună și mă întreabă de jucători. Pe cuvânt, cred că n-am mai vorbit cu el de câteva luni! Cred că-s patru, cinci luni. Locuim și împreună în Pipera, suntem vecini, însă n-am mai vorbit de mult cu el. Eu stau în Pipera, pe «Iancu Nicolae». M-am mutat de trei ani, atunci când am plecat din București în Voluntari. La Hunedoara merg rar”, spune Andone.

Lunile trecute mai mulți oameni din fotbalul românesc au auzit o întâmplare povestită chiar de Andone. Acesta a mers la Palat, la Gigi pentru a negocia pentru mai mulți jucători, iar la plecare, Gigi i-a făcut cadou acestuia câteva kilograme de brânză de oaie!

„Ha, ha, ha! Brânză iau mereu de la Gigi cu mare plăcere. Când îl văd, îl întreb: «Gigi, ai ceva brânză?». «Da, da». E cea mai bună brânză din România! Garantat! E cea mai bună telemea din România”, a povestit Ioan Andone.

„Pe mine nu m-a căutat niciodată Federația pentru echipa națională. Niciodată, niciodată! Nu s-a pus problema, indiferent cine era președinte. Pentru că n-am fost niciodată în gașca lor! Asta trebuie să spui: gașca lor! Indiferent cine a fost, nu m-a vrut!”, a mai spus Andone.

Bun prieten cu Becali, acesta i-a luat apărarea patronului FCSB în conflictul cu CSA Steaua.

„Eu cred că asta-i Steaua! E continuatoarea! E o prostie lupta aia de acolo! Acum văd că e o întreagă dezbatere cu stadionul din Ghencea. Cum să fie Armata proprietar când se face pe banii noștri? Cine conduce stadionul? Talpan? Cu ce bani e făcut stadionul? Cu banii noștri, din taxele pe care le plătim! Păi, cum să hotărască Talpan sau ministrul apărării? Acolo trebuie să joace și FCSB, care eu cred că-i Steaua!”, a mai declarat acesta.

Despre afacerile sale, Ioan And one a spus că a cumpărat cu suma de un million de euro un restaurant celebru de la Hunedoara.

Este vorba despre fostul restaurant Corvinul din Hunedoara, loc celebru de la începutul anilor 60 după ce Nikita Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu au cinat aici.

„L-am cumpărat după ce-am câștigat campionatul cu CFR, în 2008. Era un complex frumos cu berărie, restaurant, cofetărie. A fost un lucru sentimental, nu pentru bani. L-am cumpărat cu 400.000 de euro, iar renovarea m-a mai costat încă 500.000 de euro. Acum funcționează doar la evenimente. Nunți, botezuri, întâlniri. Dacă vrei o ciorbă nu e deschis. E o investiție care îți aduce bani în funcție de numărul de evenimente. Nu mi-a plăcut niciodată să trăiesc doar din fotbal. Eu toată viața am avut afaceri”, a povestit And one, potrivit libertatea.ro

