Anda Adam, pe OnlyFans. Starleta se expune în fața admiratorilor contra cost

Anda Adam și-a făcut cont pe platforma care distribuie conținut pentru adulți, OnlyFans. Cei care doresc să o admire trebuie să plătească un abonament lunar. Starleta și-a promovat contul OnlyFans într-o postare pe rețelele de socializare, unde a dat toate detaliile.

De-a lungul anilor, starleta în vârstă de 43 de ani a demonstrat că este lipsită de inhibiții. A fost printre primele personaje din show-biz-ul autohton care a pozat în PlayBoy. De asemenea, Anda Adam nu a avut nici o problemă să se afișeze în ținute provocatoare, ori de câte ori a avut ocazia.

Acum, a făcut un pas înainte, cu noul cont de pe platforma OnlyFans pe care l-a deschis înainte de Crăciun. Ea și-a promovat link-ul de acces, pentru cei interesați, pe Instagram, unde a dat toate detaliile.

Astfel, cei care vor să o urmărească pe platforma pentru adulți trebuie să achite un abonament lunar de 10 dolari.

Anda Adam nu este singura starletă de pe la nou care expune conținut pentru adulți pe platforma OnlyFans. Multe alte vedete locale au făcut-o înaintea ei. Dintre acestea, le enumerăm pe urorile Daniela și Ana Maria Crudu, pe Loredana Chivu, Simona Trașcă, Mariana Moculescu sau Laurette Attindehou.

Platforma cu conținut pentru adulți le-a oferit o oportunitate pentru a-și rotunji veniturile, pe care nu au ratat-o.

OnlyFans a fost concepută ca o rețea de socializare, însă a evoluat spre un serviciu online destinat utilizatorilor care doresc să acceseze conținut pentru adulți. Aceștia își pot urmări vedeta preferată contra unei taxe.

Starleta s-a căsătorit, în urmă cu un an, în 2022, cu un om de afaceri din Arad. Este vorba despre Yosif Mohaci, cu care a început o relație după despărțirea de Sorin, tatăl fiicei sale. Yosif Mohaci a cerut-o de soție în Capadoccia, iar anul trecut, pe 23 decembrie, înainte de Crăciun, și-au oficializat relația.

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au căsătorit civil, iar acum se gândesc la copii. Ei trag speranțe la gemeni care să fie musai cu ochii albaștri, ca tatăl lor.

„Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptam. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, spunea Anda Adam, pentru Click.ro.