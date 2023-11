OnlyFans are rival. Platforma cu iubite virtuale pentru bărbații singuri

Sursa foto: Dreamstime.com

Fanvue este o platformă cu abonament similară cu OnlyFans, doar că are persoane virtuale, generate de inteligența artificială. Fondatorul și directorul executiv al platformei Fanvue, Will Monange, a declarat pentru Insider crede că toți creatorii de conținut generat de inteligența artificială „vor prospera”. Creatorii din spatele modelelor generate de IA au spus că platforma are potențial de a deveni un site pentru adulți.