Anda Adam l-a refuzat pe omul de încredere al lui Vladimir Putin. „M-a speriat și mai tare”

Anda Adam a povestit că a fost chemată să cânte pentru cei mai periculoși oameni din Cecenia, inclusiv pentru Ramzan Kadîrov, mâna dreaptă a lui Putin, dar că a refuzat. Artista a declarat că a rămas șocată când a acceptat să-i plătească 50.000 de euro pentru câteva minute.

„Era un teritoriu foarte periculos. În momentul în care am bătut Cecenia pe Google nu am văzut decât imagini cu o mână, un picior, un cap, dar doar cap fără corp. M-au îngrozit imaginile pe care le-am văzut. Am fost informată că nu este indicat ca eu să mă duc acolo. Tocmai de aceea pentru a refuza cererea într-un mod oficial, managementul meu de atunci le-au transmis o sumă foarte mare.

Cred că suma a fost chiar mai mare de 50.000 de euro. Răspunsul lor a venit înapoi în 30 de secunde. Eu am fost șocată. În momentul în care s-a transmis mailul, în maxim 30 de secunde – un minut am și primit răspunsul în care ni s-a confirmat ca este ok suma, dorim să ne dați contul să va facem viramentul bancar.”, a povestit Anda Adam.

Ramzan Kadîrov, refuzat de Anda Adam

Vedeta a povestit că s-a speriat și mai tare când a văzut că Ramzan Kadîrov nu renunță și că vrea să o vadă. El a acceptat să-i dea 50.000 de euro în doar 30 de secunde.

„Faptul că ei au răspuns atât de prompt pe mine m-a speriat și mai tare. Am zis că nu are cum cineva să răspundă atât de rapid și când vorbim de o sumă așa mare. E clar că ceva nu este în regulă acolo. Și nu am mai răspuns la mail.

Cred că o săptămână ne-am tot gândit dacă artistul Anda Adam merită să riște să meargă în Cecenia sau nu. Și am considerat că banii nu au valoare în astfel de momente, ci mai importantă este viața și sănătatea. Așa că am refuzat ulterior, politicos, acest concert.”, a mai spus Anda Adam, potrivit Cancan.