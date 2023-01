Anda Adam și Bianca Drăgușanu, de la război la pace. Cum au trecut peste vechile probleme

Drept urmare, Bianca Drăgușanu a explicat și cum și de ce s-a întâmplat acest lucru. „Ea s-a machiat recent la una din prietenele mele care locuiește în Constanța. Împreună au dezvoltat subiectul despre persoana mea magnifică și prietena mea mi-a transmis: băi uite am machiat-o pe Anda Adam, am vorbit despre tine, eu i-am spus că țin la tine și că ești prietena mea și ea era gen afectată de lucrurile pe care le-ai spus despre ea de-a lungul timpului. Dar eu nu am spus neapărat lucruri rele. Să zic că au fost așa mici răutăți”, a explicat Bianca Drăgușanu.

Cum au îngropat securea războiului Anda Adam și Bianca Drăgușanu

„Într-adevăr, când am mai fost chemată la TV la diferite provocări și am fost întrebată de anumite contexte, pe mine m-a apucat așa caterinca și am făcut un mișto. Prin prietena mea, care a fost așa un fel de punte, i-am zis că nu am nicio treabă cu ea și să îi transmită că mie chiar îmi pare rău că au existat între noi contrele astea, de fapt mai mult din partea mea că ea a fost mereu foarte matură și civilizată. I-am zis să îi transmită că am avut scăpările acelea răutăcioase, mă rog, copilărești și nu am nicio treabă cu ea”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

„Noi două nu am fost niciodată rivale. Îmi asum că unele glume poate nu aveau legătură cu femeia și nu aveam de ce să fac anumite afirmații la adresa ei care au fost răutăcioase. Nu există grad de comparație între noi și nici rivalitate nu a existat și nu avem nimic una cu alta. Nu avem nici motive să ne dușmănim, dar nici să ne iubim. Nu avem motive să interacționăm una cu alta, dar a fost această prietenă a mea care a făcut o punte. De fapt, eu am o părere doar de bine despre ea”, a explicat Bianca.