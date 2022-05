Anda Adam, evacuată cu scandal! Avocat: „Vă pot asigura că s-au folosit niște cuvinte grele”

Anda Adam a primit un ordin de evacuare din casa în care ar fi locuit ilegal timp de 6 luni. Potrivit declarațiilor avocatului Adrian Cuculis, artisata ar fi vrut să cumpere imobilul aflat în Bragadiru, însă lucrurile au degenerat și s-ar fi ajuns la înjurături și amenințări

Judecătoria Cornetu a stabilit, printr-o decizie executorie, evacuarea cântăreței, după 6 luni de când proprietarul a depus cererea de evacuare, cerere care a fost catalogată de artistă ca o ”intimidare”.

Adrian Cuculis a explicat de ce s-a ajuns în această situație neplăcută. Anda Adam i-ar fi înjurat și i-ar fi amenințat clientul, astfel că pe numele artistei s-ar putea deschide și un dosar penal în urma cuvintelor jignitoare pe care i le-a adresat proprietarului locuinței

Anda Adam pretinde că a făcut niște îmbunătățiri într-un imobil care nu îi era în proprietate sa, iar acum este obligată să-l părăsească.

Anda Adam a fost întrebată dacă i se pare corectă decizia instanţei de judecată. Artista a spus că a dat un avans pentru imobil doar că proprietarul nu a mai dorit să i-l vândă.

Am vorbit cu avocatul meu. Acest imobil nu au vrut să mi-l mai vândă, deși am dat un avans. Fără să am un act de promisiune, pentru că nu aveau cum să facă. Decedase proprietarul și trebuia să facă acte de succesiune. Este urât ce se întâmplă. Am încercat să le predau cheile si au refuzat. Iar eu nu mai locuiesc acolo de mult timp. Se vrea doar reclamă pe spatele numelui meu.