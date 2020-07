Cântăreața a avut o ieșire pe rețelele de socializare, afirmând că nu dorește să dea crezare veștii că Elena Popa a luat o decizie atât de radicală și a ales să-și pună capăt zilelor.

Vestea morții Elenei a zguduit lumea showbiz-ului românesc, moartea tinerei femei, lăsându-i îndurerați pe toți apropiații și cunoștințele sale, între care și Anda Adam.

Șocată de veste, Anda Adam a avut mai multe postări pe Instagram din care oricine își poate da seama de durerea care o încearcă. De altfel, Elena Popa îi era o bună prietenă, fapt demonstrat și de fotografia în care apăreau împreună. Vedeta nu vrea să creadă că Elena și-a pus capăt zilelor

„Nu vreau să cred că prietena mea Elena s-a sinucis!!! Nu, nu, nu!!! Te rog!!! Prea devreme!!!”, a scris Anda Adam într-unul dintre mesajele postate.

Ulterior, ea a postat încă două fotografii cu tânăra, în dreptul cărora i-a transmis să se odinească liniștită, acolo unde este.

„Odihnește-te în pace!”, a mai scris Anda Adam pe Instagram.

Elena Popa a ales să-și pună capăt zilelor, zilele trecute, după ce mai bine de cinci ani s-a confruntat cu o depresie foarte dificilă de care nu mai reușea să scape. Vestea morții sale a șocat pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât, frumoasa brunetă părea că-și găsise echilibrul în viață. De curând aceasta se stabilise peste hotare și urma să se logodească cu bărbatul pe care îl iubea.

Cu doar câteva ore înainte de final, Elena a postat un mesaj despre ceea ce simțea.

„Afișezi ce dorești pe fb sau insta, dar vorbește puțin că faci praf când nu știi de la ce adresa chemi taxiul dimineață! No hate! It all about love!”, a scris tânăra pe contul de Instagram.

Antrenoarea de fitness Elena Popa a intrat în atenția publicului în urmă cu mai mulți ani datorită Roxanei Vancea care a făcut o declarație șoc pentru acea vreme. Ea a anunțat, acum doi ani, că este bisexuală și a afirmat că nu se poate despărți de Elena.

„Îmi plac şi femeile. Mai mult femeile, sunt mai interesante E iubita mea“, spunea Roxana Vancea.