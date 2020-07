Aceasta a murit cu puțin timp în urma, conform celor spuse de amicii ei care bănuiesc că s-ar fi sinucis.

Emigrată din România cu câteva luni în urmă, frumoasa sportivă părea să fie fericită până peste poate în Spania, țara în care s-a stabilit.

Mai mult decât atât, în urmă cu doar două săptămâni, ea s-ar fi logodit cu un bărbat pe care îl iubea, în Spania, iar totul părea să se aseze cum și-ar fi dorit bruneta cu ochi albaștri care a impresionat lumea sportului cu frumusețea ei. Cu toate acestea, un mesaj bizar, acum două zile, a apărut pe contul ei de socializare…

„Afisezi ce doresti pe fb Sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!”, a fost ultimul mesaj pe contul ei de socializare. Iar apoi, spre șocul tuturor, vestea că ar fi murit a lovit ca o bombă în lumea amicilor ei, iar în această dimineață, mesajele de condoleanțe au început să curgă.

Iar multe dintre aceste mesaje de condoleanțe pentru sugerează că bruneta ar fi făcut un gest extrem și că și-ar fi pus capăt zilelor.

„Imi pare nespus de rau pentru sufletul tau si al copilului care nu a fost sa fie, am avut niste banuieli , am simțit, imi pare rau ca nu am insistat sa incerc sa te salvez”, „Dumnezeu sa te ierte… ai dus multe lupte in sufletul tau… sper sa iti găsești liniștea acolo unde ai ales sa pleci!”, „Mult, mult prea devreme. Doar D zeu știe ce era in sufletul tău! Drum lin!”, Când viata te străpunge si esti slab fara nicio putere ai cele mai rele gânduri, raul te domina si te duce pe cai greșite, tu draga mea prietena ai fost atat de puternica… iar în cele mai slabe momente ale tale ai cedat…..Ma rog pentru tine ca Dumnezeu sa te primească în casa lui si daca în viata asta nu ai avut parte de fericirea si iubirea pe care ti ai dorit-o acolo iti doresc sa iti găsești liniștea și sa te odihnești in pace! Dumnezeu sa te ierte!”, sunt câteva dintre comentariile și mesajele de condoleanțe.

O prietenă a explicat, clar, ce s-a întâmplat când a fost pusă întrebarea dacă nimeni nu știa prin ce depresie trece: „Cei apropiati au stiut si au lasat-o balta sau chiar au tradat-o, iar in restul nu a mai avut incredere”.

